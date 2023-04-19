Липецкие садоводы пожаловались на змей

Но пока в районе СНТ «Речное» нашли только норы.

17 апреля на номер службы «112» поступило сообщение об обнаружении змеиного гнезда в СНТ «Речное». Информация была передана в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



Как рассказала GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира Татьяна Зернова, специалисты выехали на место, обследовали берег реки Воронеж, но нашли только многочисленные змеиные норы — самих змей они не встретили.



Мониторинг территории в окрестностях СНТ «Речное» специалистами Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области будет продолжен.