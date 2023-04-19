Происшествия

59 минут назад

Липецкие садоводы пожаловались на змей

2 881
#змея #гадюка #уж
2
Липецкие садоводы пожаловались на змей

Но пока в районе СНТ «Речное» нашли только норы.

17 апреля на номер службы «112» поступило сообщение об обнаружении змеиного гнезда в СНТ «Речное». Информация была передана в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира Татьяна Зернова, специалисты выехали на место, обследовали берег реки Воронеж, но нашли только многочисленные змеиные норы — самих змей они не встретили.

Мониторинг территории в окрестностях СНТ «Речное» специалистами Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области будет продолжен.
2 881
#змея #гадюка #уж
2

Комментарии (2)

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Липчанин

9 минут назад
Вчера 18 апреля на ул. Волжской видела змею, не было телефона и не сфотографировала. Цвет тёмно-серый, длина 60-70 см. Ползла по огороду и к гаражам
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Змеюка

47 минут назад
Будем мы вас дожидаться!
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