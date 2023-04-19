Происшествия
59 минут назад
Липецкие садоводы пожаловались на змей
Но пока в районе СНТ «Речное» нашли только норы.
17 апреля на номер службы «112» поступило сообщение об обнаружении змеиного гнезда в СНТ «Речное». Информация была передана в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Как рассказала GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира Татьяна Зернова, специалисты выехали на место, обследовали берег реки Воронеж, но нашли только многочисленные змеиные норы — самих змей они не встретили.
Мониторинг территории в окрестностях СНТ «Речное» специалистами Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области будет продолжен.
Как рассказала GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира Татьяна Зернова, специалисты выехали на место, обследовали берег реки Воронеж, но нашли только многочисленные змеиные норы — самих змей они не встретили.
Мониторинг территории в окрестностях СНТ «Речное» специалистами Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области будет продолжен.
Липчанин
Змеюка