На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 18 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1/17, 1/196, 3, 3а, 3б, 5, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, стр. 311, 161, 163, 511, 512 по улице Космонавтов, №№ 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, № 39 по улице Игнатьева, №№ 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а, 50 по улице Балмочных, № 90 по улице Тельмана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Космонавтов, 3а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3а, 28, 28/4, 28/5, 30/2, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37/4, по улице Терешковой, №№ 3а, 23, 25, 27а, 29а, 29б, 33, 35/2, 37/4 по улице Циолковского, № 15/3 по улице Космонавтов. Воду подвезут к дому № 31а по улице Циолковского.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



18 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 5, 6, 6/2, 7, 8, 8а, 8/2 по улице Звездной, №№ 13, 15, 16 по улице Филипченко, №№ 2в, 5, 6 по улице Ново-Весовой, № 110 в садоводчестве «Дачный-3», № 11 по Универсальному проезду, обесточат также улицы Булавина, Курчатова, Димитрова, Красную, Студеновскую, Чапаева, Ударников, Юношескую, садоводчество «Горняк».



