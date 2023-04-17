Происшествия

49 минут назад

В центре Липецка неадекватный мужчина уселся в чужую машину, а затем кидался на прохожих

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#нападение #
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Сегодня на Плехановском спуске в машину липчанки завалился мужчина, который вел себя неадекватно

Как рассказала владелица автомобиля Елена, она выехала из переулка Кузнечный на Плехановский спуск и остановилась на светофоре.

— В этот момент на заднее сидение заваливается неизвестный и орет: «Вези меня!». Я вышла из-за руля, обошла машину и попыталась вытащить незнакомца. Вел он себя неадекватно, но не пьяный. Он вырывался, лез с заднего сидения за руль. Я стала звать на помощь, — рассказала Елена.

По словам Елены на пьяный кураж это не было похоже. В незнакомце бушевала какая-то сумасшедшая энергия, он был на взводе.

Елене попытался помочь прохожий, но мужчина разбил ему нос и вывернул руку. А затем, выхватив рюкзак прохожего, начал бегать по спуску и перепрыгивать через дорожное ограждение.

— Тут подъехал мужчина в форме. Не знаю — в полицейской, или нет. Мужчина испугался. Затем кто-то вызвал полицию и неадеквата задержали. Лично я на него написала заявление. А вот вступившийся за меня парень, по имени Алексей, он в травмпункте. У него сломан нос и повреждена рука, — рассказала Елена.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверкой обстоятельств инцидента занят отдел полиции №8.
6 1325
#нападение #
3

Комментарии (6)

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Как гость
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четкий

6 минут назад
Когда садитесь за руль , то сразу же блокируйте все двери и только потом свою сумочку кладете на сиденье
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Ванька Грозный

27 минут назад
Красотища-то , лепота !!
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Гость

29 минут назад
Селевой
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Парень что заступился

30 минут назад
Молодец мужик. Многие сейчас лишь делают вид что мужики
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Интересно

34 минуты назад
Одинаковые розовые штаны , кожаные куртки , это флешмоб что ли ?
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Да.уж.

36 минут назад
Сколько.в.липецке. Придурков.!
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