В центре Липецка неадекватный мужчина уселся в чужую машину, а затем кидался на прохожих

Сегодня на Плехановском спуске в машину липчанки завалился мужчина, который вел себя неадекватно

Как рассказала владелица автомобиля Елена, она выехала из переулка Кузнечный на Плехановский спуск и остановилась на светофоре.



— В этот момент на заднее сидение заваливается неизвестный и орет: «Вези меня!». Я вышла из-за руля, обошла машину и попыталась вытащить незнакомца. Вел он себя неадекватно, но не пьяный. Он вырывался, лез с заднего сидения за руль. Я стала звать на помощь, — рассказала Елена.



По словам Елены на пьяный кураж это не было похоже. В незнакомце бушевала какая-то сумасшедшая энергия, он был на взводе.



Елене попытался помочь прохожий, но мужчина разбил ему нос и вывернул руку. А затем, выхватив рюкзак прохожего, начал бегать по спуску и перепрыгивать через дорожное ограждение.



— Тут подъехал мужчина в форме. Не знаю — в полицейской, или нет. Мужчина испугался. Затем кто-то вызвал полицию и неадеквата задержали. Лично я на него написала заявление. А вот вступившийся за меня парень, по имени Алексей, он в травмпункте. У него сломан нос и повреждена рука, — рассказала Елена.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверкой обстоятельств инцидента занят отдел полиции №8.