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Минфин США обсудит с некоторыми странами соблюдение антироссийских санкций
В апреле представители американского Минфина проведут консультации с представителями властей и бизнеса Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.
Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, 16-18 апреля посетит Швейцарию, 19 апреля - Италию, 20-21 апреля - Австрию, а 21-22 апреля - Германию, - говорится в документе. Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, 23-26 апреля совершит поездку в Казахстан, а 27-28 апреля - в Киргизию. Нельсон и Розенберг "продолжат работу Минфина США по противодействию обходу санкций" в отношении РФ.
Уточняется, что американские ведомства будут пытаться "лишить доступа к важнейшим рынкам мира" структуры, которые якобы содействуют РФ в проведении специальной военной операции и поддерживают ВС РФ. В документе отмечается, что США ранее ввели санкции в отношении компаний в 20 странах, якобы входивших в "сети по обходу санкций" против РФ.
Нельсон и Розенберг во время поездок намерены "искать возможности для более тесного сотрудничества, обмена информацией и обсуждения тенденций в торговле", а также для постановки приоритетных задач в сфере исполнения санкций "на всех уровнях цепочки поставок", - передает ТАСС.
Нельсон в Австрии, Германии, Италии и Швейцарии встретится с должностными лицами, а также с представителями компаний, которые, по мнению американской стороны, поддерживают связи с Россией. Розенберг в Казахстане и Киргизии "вместе с коллегами из ЕС, Соединенного Королевства и Министерства торговли США встретятся с чиновниками и представителями частного бизнеса для содействия соблюдению [санкций] и противодействия обходу [рестрикций] в торговле и связанных с ней финансовых платежах".