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Происшествия
1999
сегодня, 15:13
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Квадроцикл врезался в забор: погибла женщина
По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением.
Вечером субботы в Елецком районе на дороге село Казинка — примыкание трассе «Дон» врезался в бетонный забор квадроцикл «Стелс». На квадроцикле находились 36-летний водитель, женщина 36 лет и 12-летний мальчик. Женщина погибла, а ребенок получил травмы.
«По предварительным сведениям водитель не справился с управлением», — сообщили в ГАИ о причине аварии.
Среди пострадавших за последний день лета еще двое детей. В Липецке у садоводческого товарищества «Заря» опрокинулся автомобиль «Москвич 3», которым управляла 34-летняя женщина. В аварии получили травмы 9-летний и 12-летняя пассажиры машины.
Случилось ДТП, котором пострадал ребенок, и 1 сентября: в Грязях на улице Правды 72-летний водитель «ВАЗ-21053» сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.
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