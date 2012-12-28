Квадроцикл врезался в забор: погибла женщина

По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением.

31 августа в Липецкой области произошли две аварии со смертельным исходом. Первая из них случилась в половине пятого утра на дороге Грязи – Добринка в Добринском районе: с проезжей части в кювет слетел автомобиль «Волга». 72-лений водитель машины погиб.Вечером субботы в Елецком районе на дороге село Казинка — примыкание трассе «Дон» врезался в бетонный забор квадроцикл «Стелс». На квадроцикле находились 36-летний водитель, женщина 36 лет и 12-летний мальчик. Женщина погибла, а ребенок получил травмы.«По предварительным сведениям водитель не справился с управлением», — сообщили в ГАИ о причине аварии.Среди пострадавших за последний день лета еще двое детей. В Липецке у садоводческого товарищества «Заря» опрокинулся автомобиль «Москвич 3», которым управляла 34-летняя женщина. В аварии получили травмы 9-летний и 12-летняя пассажиры машины.Случилось ДТП, котором пострадал ребенок, и 1 сентября: в Грязях на улице Правды 72-летний водитель «ВАЗ-21053» сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.