«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом

У женщины не было водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Сегодня в 10 утра на 308-м километре железнодорожного переезда в селе Троекурово Чаплыгинского района 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ», допустила столкновение с железнодорожным составом.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина-водитель не имела водительских прав и пересекала переезд через железнодорожные пути на запрещённый сигнал светофора.От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.В результате ДТП пострадала водитель «ВАЗа».