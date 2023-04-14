Происшествия

31 минуту назад

«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом

683
#ДТП
«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом

У женщины не было водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Сегодня в 10 утра на 308-м километре железнодорожного переезда в селе Троекурово Чаплыгинского района 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ», допустила столкновение с железнодорожным составом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области,  женщина-водитель не имела водительских прав и пересекала переезд через железнодорожные пути на запрещённый сигнал светофора.

От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

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В результате ДТП пострадала водитель «ВАЗа».
683
#ДТП

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