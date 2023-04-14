Происшествия
31 минуту назад
«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом
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У женщины не было водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Сегодня в 10 утра на 308-м километре железнодорожного переезда в селе Троекурово Чаплыгинского района 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ», допустила столкновение с железнодорожным составом.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина-водитель не имела водительских прав и пересекала переезд через железнодорожные пути на запрещённый сигнал светофора.
От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
В результате ДТП пострадала водитель «ВАЗа».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина-водитель не имела водительских прав и пересекала переезд через железнодорожные пути на запрещённый сигнал светофора.
От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
В результате ДТП пострадала водитель «ВАЗа».
683