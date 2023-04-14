Благодатный огонь доставят в Липецк из Задонска

Глава Задонского района Алексей Щедров поездет в Москву за традиционным символом Великой Пасхи — Благдатным огнём.



«Митрополит Липецкий и Задонский Арсений благословил главу Задонского района вместе со священнослужителями привезти огонь. Завтра выезжают во Внуково, где будут ждать прибытия спецрейса из Иерусалима. К утру воскресенья планируют быть в Задонске. Оттуда Благодатный огонь разойдется по городам и районам области», — рассказала в своём Telegram-канале руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.



Огонь из Задонска, по словам Любови Фроловой, также доставят в подшефный Володарский район Донецкой области.



Любовь Фролова добавила, что только 9% населения области не считают себя верующими. Это один из самых низких процентов в стране. 88% верующего населения региона православные. В Липецкой митрополии 297 приходов.



Также среди верующих Липецкой области 2,6% – мусульмане, 0,4% протестанты и представители других религий.