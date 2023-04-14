Общество

29 минут назад

Благодатный огонь доставят в Липецк из Задонска

1 188
#Благодатный огонь
1
Благодатный огонь доставят в Липецк из Задонска
Глава Задонского района Алексей Щедров поездет в Москву за традиционным символом Великой Пасхи — Благдатным огнём.

«Митрополит Липецкий и Задонский Арсений благословил главу Задонского района вместе со священнослужителями привезти огонь. Завтра выезжают во Внуково, где будут ждать прибытия спецрейса из Иерусалима. К утру воскресенья планируют быть в Задонске. Оттуда Благодатный огонь разойдется по городам и районам области», — рассказала в своём Telegram-канале руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

Огонь из Задонска, по словам Любови Фроловой, также доставят в подшефный Володарский район Донецкой области.

Любовь Фролова добавила, что только 9% населения области не считают себя верующими. Это один из самых низких процентов в стране. 88% верующего населения региона православные. В Липецкой митрополии 297 приходов.

Также среди верующих Липецкой области 2,6% – мусульмане, 0,4% протестанты и представители других религий.
1 188
#Благодатный огонь
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

4 минуты назад
Нееее,за свой счёт он не поедет.
ответить

Еще в рубрике

Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами
#транспорт #дороги #концессия
2
Липчанам пообещали сделать безопасными пересечения трамвайных путей с дорогами

22 минуты назад

Общество
«Овощи Черноземья» заплатят 610 000 рублей за загрязнение почвы
#экология #природа
«Овощи Черноземья» заплатят 610 000 рублей за загрязнение почвы

59 минут назад

Общество
17 апреля «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке
#гидравлические испытания
4
17 апреля «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке

сегодня, 12:05

Общество
В Липецке возникли сложности с утилизацией скопившихся во дворах шин
#благоустройство #шины
1
В Липецке возникли сложности с утилизацией скопившихся во дворах шин

сегодня, 11:30

Общество
Сегодня в Липецке: ГТО для пенсионеров, бандонеон и ждут ли липчане подорожания доллара и евро?
#Сегодня в Липецке
16
Сегодня в Липецке: ГТО для пенсионеров, бандонеон и ждут ли липчане подорожания доллара и евро?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: малолетние курьеры мошенников, провал у элитного дома и езда с открытым капотом
#вечЁрка #мошенничество #провал
6
Липецкая вечЁрка: малолетние курьеры мошенников, провал у элитного дома и езда с открытым капотом

вчера, 20:23

Общество