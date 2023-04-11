Происшествия
сегодня, 11:23
Водителя «КамАЗа» поймали с поддельными правами
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Мужчина получил полгода ограничения свободы.
Становлянский районный суд вынес приговор 30-летнему уроженцу Азербайджана за оборот поддельных документов: 2 декабря 2021 года мужчину за рулём автомобиля «КамАЗ-55102» остановил инспектор ДПС, и водитель предъявил поддельное водительское удостоверение.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый полностью признал вину, ему назначено полгода ограничения свободы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый полностью признал вину, ему назначено полгода ограничения свободы.
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