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Скорость — не более 25 км/ч, нельзя по двое, но можно ездить по дорогам...
В Нижнем парке автоинспекторы разъясняли электросамокатчикам новые правила пользования средствами индивидуальной мобильности.
Так как в России с 1 марта все средства индивидуальной мобильности (СИМ) уравняли в правах с иными транспортными средствами, а мышление людей, особенно молодежи, осталось прежним, отдел ГИБДД при УМВД РФ по Липецку провел небольшой рейд в Нижнем парке. Автоинспекторы и члены ЮИД останавливали отдыхающих, катающихся по парку на арендованных электросамокатах и вручали им соответствующие памятки.
— С 1 марта изменены Правила дорожного движения в части использования СИМ. Что вам об этом известно? — спрашивала каждого самокатчика капитан полиции Ольга Саломыкина.
Оказалось, ничего.
— Например, выезд на проезжую часть дороги…
— Запрещен! - попыталась продолжить предложение Ольги Саломыкиной женщина, решившаяся покататься на электросамокатах с двумя своими дочерьми-подростками.
— Нет, теперь можно. Но осторожно, — закончила свою мысль капитан полиции.
На вопрос, с какой скоростью можно ездить на таком транспорте, мама двух дочерей ответила уже осторожно: «Километров 5-10 в час. Тут же везде гуляют дети».
Оказалось, что по новым правилам ехать на электросамокате можно со скоростью, не превышающей 25 км/ч. Впрочем, дочери этой женщины признались, что их сверстники выжимают из самокатов максимальную мощность.
А это приводит к беде. Электросамокатчики стали настоящим бичом Липецка. Настолько серьезным, что летом прошлого года депутаты горсовета призвали мэрию срочно разработать порядок использования «малого электротранспорта», чтобы обезопасить детей и других пешеходов, а первый вице-спикер Борис Понаморев вообще потребовал запретить такие самокаты в Липецке.
— Прокатных электросамокатов в Липецке — уже сотни. Один из них выехал мне в лоб из Нижнего парка. Я видел самокат, который просто валялся на дороге. Обязанность мэрии — срочно навести какой-то порядок в этой сфере. Нужно ограничивать скорость этих средств через приложение. Это капля в море, ваши самокаты в парках! Может, сначала нужно запретить пользование электросамокатами в Липецке? Мы — не Москва. У нас нет той инфраструктуры, которая создана в столице. Мы еще не готовы к тому обилию транспортных средств, какое уже видим на наших улицах. Что нам нужно? Чтобы дети стали погибать? Это случится, если ничего не делать. Это пока просто вопрос времени! — заявил тогда Борис Понаморев.
Впрочем, законотворческих усилий мэрии не потребовалось — правила использования для всех СИМ с электродвигателями (гироскутеров, электросамокатов, сигвеев и моноколес) изменили на федеральном уровне. С 1 марта человек на электросамокате не считается пешеходом. Но он обязан спешиться во время перехода дороги по «зебре». Впрочем, водительские права, как для вождения мопеда, потребуются на управление теми СИМ, которые развивают скорость до 50 км/ч и имеют мощность двигателя от 250 Вт.
— В Правилах дорожного движения появился новый пункт — 24.2.1. В нем указаны все требования к СИМ. Если электросамокат весит менее 35 килограммов, то на нем можно ехать по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Но есть условие: если едет группа самокатчиков, то они не должны обгонять друг друга, чтобы не создавать опасность для пешеходов. Если СИМ тяжелее 35 кило, то на тротуары и пешеходные зоны заезжать нельзя. Если на дороге нет обочины, то электросамокат едет как автомобили — по дороге, движение по которым ограничено 60 километрами в час, но тогда у самоката должны быть тормоза, фары, сигнальный гудок и световозвращатели, а сам самокатчик должен иметь средства защиты, — говорят автоинспекторы.
Дети до 7 лет могут кататься на СИМ только под надзором взрослых. Детям в возрасте 7–14 лет можно ездить в одиночку, но выезжать на обочину и проезжую часть дорог нельзя. С 14 лет новые правила разрешают пользоваться для движения автодорогами.
Кстати, за любое нарушение ПДД пользователя СИМ могут оштрафовать на 800 рублей. Запрещено катание вдвоем, даже ребенка с матерью или отцом. Создание помех движению другого транспорта карается 1000 рублями. Наезд на пешехода обойдется в 1000–1500 рублей штрафа, но только в том случае, если здоровью потерпевшему не будет нанесен серьезный вред.
— Как вы будете реагировать при очевидном нарушении Правил дорожного движения самокатчиками? Неужели будете преследовать? А вдруг это подросток, а вдруг он испугается, поддаст газу и угодит под машину?
— У нас есть разные способы фиксации нарушений, в то числе фото- и видеосъемка, — ответили GOROD48 на эти вопросы автоинспекторы.
По данным полиции, в прошлом году действующие в Липецке кикшеринговые компании технически ограничивали скорость прокатных электросамокатов 25 км/ч. Остались ли такие ограничения в силе на этот год, автоинспекторы не знают.
Гость
Марина
Тарзан
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Ау