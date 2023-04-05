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56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

12 823
#мошенничество
5
56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

Из которых только миллион - собственные средства, остальные деньги женщина взяла в кредит и одолжила у знакомых.

56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей: женщина отдала свои деньги и взяла несколько кредитов, в том числе один – под залог автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили через мессенджер под видом сотрудников Центрального банка. Липчанку напугали подозрительными операциями и тем, что доступ к ее личной информации могла получить находящаяся в федеральном розыске преступница.

Женщина испугалась и перевела миллион рублей на «безопасный счёт».

Через некоторое время липчанке снова позвонили и сообщили об утечке паспортных данных, из-за которой на неё успели оформить кредит. Женщина перевела со своей кредитной карты 50 000 рублей на счёт «сотрудника банка», а также взяла кредиты на сумму около 3 миллионов рублей, из них 800 000 - под залог автомобиля, а ещё 2 миллиона рублей она заняла у друзей.

Но и этим все не закончилось. Липчанку поблагодарили за помощь и сообщили о денежном вознаграждении, равном перечисленной на специальный счёт сумме. Липчанка должна была только оплатить налог и услуги курьера - и женщина снова одолжила у знакомого и перевела мошенникам 100 000 рублей.
12 823
#мошенничество
5

Комментарии (12)

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Ната

5 минут назад
А просто до банка доехать и там все выяснить нельзя было?
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Гость

6 минут назад
Только ща звонил, Максим из Сбербанка, предлагал свои услуги)))))
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Уже смешно

7 минут назад
Надеюсь - это шутка)))... Хоть раз напишите, в каком банке выдают такие большие кредиты?
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Наполеон

29 минут назад
Сколько раз уже об этом писали, говорили, так все равно люди попадаются. Мне звонили, конечно, тоже. Но я их сразу в чёрный список.
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Гость

29 минут назад
Не совсем понятно, а занимала она у друзей зачем? Классные друзья, если могут так легко 2 ляма одолжить и не спросить, на кой они ей.
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баба Нюра.

34 минуты назад
Пока действующее законодательство позволяет мошенникам обманывать людей будет продолжаться подобное и з девательство. Придешь в банк взять кредит в 300 тысяч, у тебя всю душу вытрясут, а тут миллионы без присутствия заемщика.....
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Иван Васильевич

39 минут назад
странно что на этом остановилась, можно было ещё квартиру и почку заложить. наверное батарейка у телефона села..
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Animal Planet.

43 минуты назад
Лучше бы в приют для животных деньги перевела.
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Деменция

55 минут назад
Без комментариев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ГОСТЬ53

55 минут назад
Ужас ужасный. бедная женщина совсем одурела что-ли .ну слов нету!
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