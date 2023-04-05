Из которых только миллион - собственные средства, остальные деньги женщина взяла в кредит и одолжила у знакомых.

56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей: женщина отдала свои деньги и взяла несколько кредитов, в том числе один – под залог автомобиля.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили через мессенджер под видом сотрудников Центрального банка. Липчанку напугали подозрительными операциями и тем, что доступ к ее личной информации могла получить находящаяся в федеральном розыске преступница.



Женщина испугалась и перевела миллион рублей на «безопасный счёт».



Через некоторое время липчанке снова позвонили и сообщили об утечке паспортных данных, из-за которой на неё успели оформить кредит. Женщина перевела со своей кредитной карты 50 000 рублей на счёт «сотрудника банка», а также взяла кредиты на сумму около 3 миллионов рублей, из них 800 000 - под залог автомобиля, а ещё 2 миллиона рублей она заняла у друзей.



Но и этим все не закончилось. Липчанку поблагодарили за помощь и сообщили о денежном вознаграждении, равном перечисленной на специальный счёт сумме. Липчанка должна была только оплатить налог и услуги курьера - и женщина снова одолжила у знакомого и перевела мошенникам 100 000 рублей.