В России
8 минут назад
ЦБ РФ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами
С 1 апреля российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы.
Центробанк России еще на полгода ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Уточняется, что данная мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, - говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что с 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется, - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории РФ.
Отмечается, что с 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется, - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории РФ.