В России

8 минут назад

ЦБ РФ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

30
#биржевая торговля #ценные бумаги

С 1 апреля российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы.

Центробанк России еще на полгода ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Уточняется, что данная мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, - говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что с 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется, - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории РФ.
30
#биржевая торговля #ценные бумаги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российское ПО подорожало на 30-50% после ухода с рынка конкурентов
#ПО #цены
Российское ПО подорожало на 30-50% после ухода с рынка конкурентов

46 минут назад

В России
Raiffeisen Bank планирует продать дочернюю структуру в РФ
#Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank планирует продать дочернюю структуру в РФ

сегодня, 15:12

В России
В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты РФ
#призывники #военная служба
В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты РФ

сегодня, 14:35

В России
Российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок подешевел на 18–20%
#уголь #экспорт
Российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок подешевел на 18–20%

сегодня, 13:52

В России
Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся
#льготный автокредит #Минпромторг
Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся

сегодня, 12:15

В России
РФ внесла Венгрию в список недружественных стран
#Венгрия #недружественные страны #политика
РФ внесла Венгрию в список недружественных стран

сегодня, 11:34

В России