Пьяный водитель предложил инспектору ДПС подождать часть взятки до зарплаты

От 30 000 рублей полицейский отказался, а на водителя завели уголовное дело.

Липецкий районный суд вынес приговор 33-летнему жителю села Большая Кузьминка за приготовление к даче взятки сотруднику ДПС.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 8 июля 2022 года водитель попался пьяным за рулём автомобиля «Дэу Нексия»: инспекторы ДПС остановили его на 15-м километре дороги Чаплыгин-Липецк в 500 метрах от дорожного знака «Село Никольское» за отсутствие детского кресла, но оказалось, что у водителя ещё и идёт запах алкоголя изо рта.



Мужчина с женой и сыном ездили в магазин в Ильино, и пока женщина делала покупки, её муж пропустил два бокала в магазине разливного пива. Когда по пути домой водителя остановили сотрудники ДПС, алкотектор показал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,981 мг/л. На патрульном автомобиле мужчину также повезли в областной наркодиспансер на медицинское освидетельствование, но от него водитель отказался.



У мужчины был другой план: в служебном автомобиле «Хёндай Солярис» он стал предлагать инспектору ДПС взятку в 30 000 рублей. При этом с собой денег у него не было: 18 000 рублей он планировал сразу забрать дома наличными и 12 000 обещал перевести на карту 11 июля в день своей зарплаты. Неоднократные предложения записал установленный в патрульном автомобиле видеорегистратор.



Но уговорить инспектора на взятку не удалось: на водителя составили протокол по статьи 12.26 КоАП за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А потом появилось и уголовное дело за приготовление к даче взятки по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ, по результатам рассмотрения которого суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.