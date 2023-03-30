Происшествия

44 минуты назад

Пьяный водитель предложил инспектору ДПС подождать часть взятки до зарплаты

1 508
#покушение #взятка
3
Пьяный водитель предложил инспектору ДПС подождать часть взятки до зарплаты

От 30 000 рублей полицейский отказался, а на водителя завели уголовное дело.

Липецкий районный суд вынес приговор 33-летнему жителю села Большая Кузьминка за приготовление к даче взятки сотруднику ДПС.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 8 июля 2022 года водитель попался пьяным за рулём автомобиля «Дэу Нексия»: инспекторы ДПС остановили его на 15-м километре дороги Чаплыгин-Липецк в 500 метрах от дорожного знака «Село Никольское» за отсутствие детского кресла, но оказалось, что у водителя ещё и идёт запах алкоголя изо рта.

Мужчина с женой и сыном ездили в магазин в Ильино, и пока женщина делала покупки, её муж пропустил два бокала в магазине разливного пива. Когда по пути домой водителя остановили сотрудники ДПС, алкотектор показал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,981 мг/л. На патрульном автомобиле мужчину также повезли в областной наркодиспансер на медицинское освидетельствование, но от него водитель отказался.

У мужчины был другой план: в служебном автомобиле «Хёндай Солярис» он стал предлагать инспектору ДПС взятку в 30 000 рублей. При этом с собой денег у него не было: 18 000 рублей он планировал сразу забрать дома наличными и 12 000 обещал перевести на карту 11 июля в день своей зарплаты. Неоднократные предложения записал установленный в патрульном автомобиле видеорегистратор.

Но уговорить инспектора на взятку не удалось: на водителя составили протокол по статьи 12.26 КоАП за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А потом появилось и уголовное дело за приготовление к даче взятки по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ, по результатам рассмотрения которого суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
1 508
#покушение #взятка
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фокс

21 минуту назад
Понимаю, что 8 июля стояла жара и в глотке пересохло, надо было потерпеть минут 40, пока жена наберёт харчей и вернуться домой, а там выпить, но ведь можно охватить люлей! Скорее всего пил втихаря от жены, вот и результат матриархата
ответить

Еще в рубрике

Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей
#ПДД #нарушение #взятка
Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей

9 минут назад

Происшествия
Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд
#конфликт #побои #тяжкие телесные
Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд

сегодня, 13:54

Происшествия
«Закрома Беларуси» не устояли перед кувалдой: осуждены укравшие по наводке продавщицы 279 936 рублей
#кража
6
«Закрома Беларуси» не устояли перед кувалдой: осуждены укравшие по наводке продавщицы 279 936 рублей

сегодня, 13:03

Происшествия
У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон
#кража
4
У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон

сегодня, 12:02

Происшествия
У ельчанина нашли бронежилет и шеврон с изображением флага Украины
#экстремизм
4
У ельчанина нашли бронежилет и шеврон с изображением флага Украины

сегодня, 11:44

Происшествия
В Липецке с четвертого этажа выпал мужчина
#падение с высоты
17
В Липецке с четвертого этажа выпал мужчина

сегодня, 11:06

Происшествия