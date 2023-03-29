Нежданной гостье придётся отработать свой визит к односельчанке

Женщина пошла к соседке с разборками.

Измалковский судебный участок Елецкого судебного района вынес приговор 37-летней женщине, в нетрезвом виде вломившейся в дом односельчанки, чтобы выяснить с ней отношения. В результате нежданную гостью осудили по части 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 28 ноября 2022 года пьяная женщина подошла к дому в деревне Преображенка Измалковского района, чтобы выяснить отношения с односельчанкой. Дверь в доме была закрыта, но не на замок — повернув ручку, подсудимая легко проникла внутрь.



В суде нежданная гостья признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате ей назначили 180 часов обязательных работ.