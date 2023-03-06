Происшествия

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Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней

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#массовое ДТП
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Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней
Днем 6 марта на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней в Липецке произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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По словам очевидцев, сначала «Фольксваген» врезался в заднюю часть «Форда» и вылетел на обочину. Потом в «Фольксваген» ударился «Митсубиси», а в него «Опель».

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ДТП обошлось без пострадавших.

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1 745
#массовое ДТП
2

Комментарии (1)

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Россия матушка

17 минут назад
Кто же вас за руль сажает что на ровной дороге бьетесь. Что всё купили права одновремено
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