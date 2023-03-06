Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней

Днем 6 марта на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней в Липецке произошло ДТП с участием четырех автомобилей.По словам очевидцев, сначала «Фольксваген» врезался в заднюю часть «Форда» и вылетел на обочину. Потом в «Фольксваген» ударился «Митсубиси», а в него «Опель».ДТП обошлось без пострадавших.