Происшествия
сегодня, 21:58
Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней
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Днем 6 марта на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней в Липецке произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
По словам очевидцев, сначала «Фольксваген» врезался в заднюю часть «Форда» и вылетел на обочину. Потом в «Фольксваген» ударился «Митсубиси», а в него «Опель».
ДТП обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, сначала «Фольксваген» врезался в заднюю часть «Форда» и вылетел на обочину. Потом в «Фольксваген» ударился «Митсубиси», а в него «Опель».
ДТП обошлось без пострадавших.
1 745
Россия матушка