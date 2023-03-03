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Мать двоих детей задолжала по алиментам 260 000 рублей

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#дети #алименты
Мать двоих детей задолжала по алиментам 260 000 рублей

«Трудотерапия» побудила женщину рассчитаться с долгами.

В Данковском районе женщина задолжала по алиментам на содержание двух детей 260 000 рублей. Причём с момента возбуждения исполнительного производства мать ни разу не платила алименты своим детям.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении женщины был составлен протокол о привлечении её к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил женщине 70 часов обязательных работ.

«Трудотерапия» побудила должницу встать на правильный путь: женщина в полном объёме оплатила задолженность по алиментам», - добавляют в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
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#дети #алименты

Комментарии (1)

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50 минут назад
ерунда .публикуйте по понятней .кто на ком стоял.
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