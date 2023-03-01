В 12 регионах РФ откроются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

Сопредседатели Российского союза боевых искусств (РСБИ) – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев – провели совещание с главами регионов, в которых по поручению главы государства будут созданы пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.





Уточняется, что основная роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет существования РСБИ воспитал почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России. В секциях РСБИ занимаются свыше 5 миллионов человек, - говорится на официальном



Отмечается, что для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.



По словам вице-премьера, для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Сейчас они проходят обучение, которое состоит из трёх этапов. В Российском университете спецназа в Гудермесе инструкторы прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами. В учебном центре "Машук" в Пятигорске они пройдут курс идеологической подготовки. После этого запланировано обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам "Теория и методика военно-спортивной подготовки", "Тактическая медицина" и "Военно-тактические игры".



Работа центров начнётся в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.



Подчеркивается, что центры будут заниматься подготовкой и обучением молодёжи в возрасте 14–35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".



Отдельное внимание будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО).



"Мы должны победить, поэтому подготовку наших бойцов необходимо сделать максимально эффективной", – пояснил Трутнев. В 12 регионах РФ создаются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Эта работа ведётся по поручению главы государства Владимира Путина, - заявил на совещании с главами субъектов полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.Уточняется, что основная роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет существования РСБИ воспитал почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России. В секциях РСБИ занимаются свыше 5 миллионов человек, - говорится на официальном сайте кабмина Отмечается, что для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.По словам вице-премьера, для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Сейчас они проходят обучение, которое состоит из трёх этапов. В Российском университете спецназа в Гудермесе инструкторы прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами. В учебном центре "Машук" в Пятигорске они пройдут курс идеологической подготовки. После этого запланировано обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам "Теория и методика военно-спортивной подготовки", "Тактическая медицина" и "Военно-тактические игры".Работа центров начнётся в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.Подчеркивается, что центры будут заниматься подготовкой и обучением молодёжи в возрасте 14–35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".Отдельное внимание будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО)."Мы должны победить, поэтому подготовку наших бойцов необходимо сделать максимально эффективной", – пояснил Трутнев.