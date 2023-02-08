Раненого ножом в живот жителя Липецка спасли врачи из Грязей

Полиция выясняет, кто ударил ножом 26-летнего липчанина: недруг или жена.

Вчера в Грязинскую районную больницу с улицы Физкультурной поселка Матырский привезли истекающего кровью 26-летнего мужчину. Он сказал, что его ударили ножом в живот. Врачи остановили кровотечение, зашили рану.



– В Грязи жителя Липецка доставили из-за опасения за его жизнь – районная больница оказалась ближе, чем любая из городских. По факту причинения ему телесных повреждений начата проверка. Уголовное дело будет возбуждено, когда выяснятся все обстоятельства получения мужчиной ранения, а также степень причиненного ему вреда здоровья, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Пока достоверно не известно, при каких обстоятельствах липчанин получил удар ножом. Он заявил медикам, что у него был конфликт с каким-то мужчиной. Но есть и иная версия случившегося – нож в живот ему вонзила жена.