Здоровье

сегодня, 13:40

Липчане стали реже заражаться 12 инфекционными заболеваниями

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#Роспотребнадзор
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Липчане стали реже заражаться 12 инфекционными заболеваниями

А 56 болезней вообще не регистрировались.

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области и Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области подвели итоги работы в 2022 году.

В прошлом году отмечен 23% рост инфекционной заболеваемости. Этот рост обусловлен ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, при этом уровень классических инфекций без учета гриппа, ОРВИ и COVID-19 даже снизился на 25%.

«Снижена заболеваемость по 12 нозологиям, не регистрировались 56 нозологий, в т.ч. корь, краснуха, паротит, острый гепатит В, лихорадка Западного Нила, бешенство, достигнута стабилизация и регистрация на спорадическом уровне - по 20 нозологиям, снизилась групповая заболеваемость», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой составила 94,6%.

Сохраняются стабильно низкие показатели удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (менее 1%).

Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено более 45 тысяч детей. При этом 95% детей получили выраженный оздоровительный эффект.

В 2022 году проверены все общеобразовательные учреждения, операторы питания и поставщики продуктов. Исследовано около 900 проб пищевых продуктов, 380 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований 7 проб пищевых продуктов (0,8%) не соответствовали нормативным требованиям.

Судами по итогам рассмотрения исков в защиту прав потребителей в пользу потребителя присуждено более 7,5 миллиона рублей.
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#Роспотребнадзор
1

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лоськов

25 минут назад
а какие показатели ВИЧ?
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