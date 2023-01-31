Ельчанин попался с купленными за 56 000 рублей поддельными правами

Эксперты пришли к выводу, что права изготовлены не производством ППФ АО Гознак, а способом цветной струйной печати на принтере.

Елецкий городской суд вынес приговор мужчине по части 3 статьи 327 УК РФ за поддельные водительские права.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина не проходил обучение в автошколе с последующей сдачей квалификационных экзаменов на право управления машиной и получение водительского удостоверения. В 2021 году он просто купил у неизвестного за 56 000 рублей бланк водительского удостоверения категории «В» на свое имя.



Но в октябре 2022 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД за рулём автомобиля «ВАЗ 21102» и при проверке документов он предъявил поддельные права. Эксперты пришли к выводу, что права изготовлены не производством ППФ АО Гознак, а способом цветной струйной печати на принтерном устройстве для ЭВМ.



В суде мужчина признал вину. Ему назначено 6 месяцев ограничения свободы.



Приговор ещё не вступил в силу.