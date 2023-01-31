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Ельчанин попался с купленными за 56 000 рублей поддельными правами
Эксперты пришли к выводу, что права изготовлены не производством ППФ АО Гознак, а способом цветной струйной печати на принтере.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина не проходил обучение в автошколе с последующей сдачей квалификационных экзаменов на право управления машиной и получение водительского удостоверения. В 2021 году он просто купил у неизвестного за 56 000 рублей бланк водительского удостоверения категории «В» на свое имя.
Но в октябре 2022 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД за рулём автомобиля «ВАЗ 21102» и при проверке документов он предъявил поддельные права. Эксперты пришли к выводу, что права изготовлены не производством ППФ АО Гознак, а способом цветной струйной печати на принтерном устройстве для ЭВМ.
В суде мужчина признал вину. Ему назначено 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор ещё не вступил в силу.