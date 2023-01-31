В массовой аварии на улице Интернациональной пострадали три человека

Всего за сутки травмы на дорогах области получили шесть человек.

Утром 30 января в Липецке на улице Интернациональной столкнулись автомобили «Киа» под управлением 33-летнего водителя, «Пежо» с 34-летней женщиной за рулем и «ГАЗель» с 58-летним водителем. В аварии получили травмы женщина-водитель «Пежо», 51-летняя пассажирка «Киа» и 69-летний пассажир «ГАЗели». Проводится расследование.



Вечером на проспекте Победы столкнулись «Лада Гранта» с 35-летней женщиной за рулем и «Митсубиси» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель «Митсубиси».



В Чаплыгинском районе на дороге Липецк – Доброе – Чаплыгин 46-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. Водитель получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



По данным областного управления ГИБДД, вчера произошли еще 18 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.



«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2200 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», - рассказали в ГИБДД.



