Происшествия

36 минут назад

Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла

5 849
#Авария #ДТП
2
Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла

Второй водитель жив, но получил травмы.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в районе 12620 в Хлевенском районе на 455 километре автодороги М-4 «Дон». «Лада-Гранта» врезалась в «Газель».

В результате погибла водитель легкового автомобиля 1983 г.р. Шофер микроавтобуса 1978 г.р. получил травмы.

Предварительно, автоледи за рулём легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где на её беду двигалась «Газель».

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

5 849
#Авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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селянин

3 минуты назад
Ч,П,, Асфальт сухой на фото,если чё.
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1408

8 минут назад
Скорее всего пара ехала в легковушке ошибка автоледи и злополучная Газель время и случай судьба(((
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1

17 минут назад
Отбойники- смертельные клещи. Уже не первый случай после установки отбойников.
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Однако

17 минут назад
Слов нет...
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Ч,П,

20 минут назад
Передний привод опасен на скользкой дороге,если не уметь им управлять ! Если тормозить двигателем ! Земля пухом автоледи- быстрей бы лето !
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