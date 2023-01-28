36 минут назад
Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла
Второй водитель жив, но получил травмы.
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в районе 12620 в Хлевенском районе на 455 километре автодороги М-4 «Дон». «Лада-Гранта» врезалась в «Газель».
В результате погибла водитель легкового автомобиля 1983 г.р. Шофер микроавтобуса 1978 г.р. получил травмы.
Предварительно, автоледи за рулём легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где на её беду двигалась «Газель».
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
селянин
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Однако
Ч,П,