Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла

Второй водитель жив, но получил травмы.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в районе 12620 в Хлевенском районе на 455 километре автодороги М-4 «Дон». «Лада-Гранта» врезалась в «Газель».

В результате погибла водитель легкового автомобиля 1983 г.р. Шофер микроавтобуса 1978 г.р. получил травмы.

Предварительно, автоледи за рулём легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где на её беду двигалась «Газель».







Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.