Индексация тарифов ЖКХ привела к росту инфляции

А вот годовой темп прироста цен на продукты питания в Липецкой области уменьшился.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, тарифы ЖКХ повлияли на уровень инфляции в Липецкой области.



Годовой темп прироста цен в Липецкой области увеличился в декабре 2022 года и составил около 13%. Повышающим фактором стал прирост цен на услуги до 14,1%, что преимущественно связано с переносом сроков индексации тарифов на коммунальные услуги на 1 декабря 2022 года.



Годовой темп прироста цен на продукты питания в Липецкой области уменьшился и составил около 10%.

На замедление продовольственной инфляции оказали влияние увеличение предложения мясной продукции, снижение цен на зерно и сою, рост объема производства комбикормов.



Свою роль сыграли и меры поддержки животноводческой отрасли, в том числе предоставление льготных кредитов. В итоге производители сократили свои издержки. А снижение цен на свинину отразилось на замедлении роста цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.



Увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур привело к замедлению годового роста цен на рис, манную, овсяную и перловую крупы, а также на горох и фасоль, снизились цены на гречку. Замедление роста цен на муку отразилось на стоимости хлебобулочных и макаронных изделий.



Непродовольственная инфляция снизилась до 15,6%. Ослабление потребительского спроса на автомобили продолжает оказывать влияние на снижение темпов прироста цен на них. Вслед за сокращением спроса на машины спрос на автомобильные шины также снизился при наличии достаточных запасов данной продукции на рынке.



Кроме того, в условиях налаживания параллельного импорта увеличилось предложение смартфонов, что привело к снижению цен на них.