Общество

27 минут назад

В Липецке начались крещенские купания

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#Крещение #купание
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В Липецке начались крещенские купания

На городской пляж к «майне» с вечера потянулись первые крещенские купальщики

По старинной русской традиции в крещенский сочельник на водоемах России начинаются омовения в проруби. Традиционно прорубь во льду вырубается в виде креста. Но это не обязательно. РПЦ относится к обряду как к традиции, не осуждает, но и не возводит в таинство. Часто священник приходит на реку освятить прорубь, или «майну», как ее называют спасатели.

В Липецке прорубь выпилили традиционно на городском центральном пляже. С вечера 18 января народ потянулся для ритуальных омовений.

Как рассказали GOROD48 спасатели, температура воды в реке Воронеж сегодня +2, толщина льда – 15 см.

Следят за безопасностью купающихся 15 спасателей, а также сотрудники ГИМС и полиции. 15-сантиметровый лед позволяет проводить купания, но для безопасности купающихся сделали деревянный настил. На берегу для купальщиков установлена теплая палатка.

Около 22.00 священник освятил прорубь и народ пошел окунаться в прорубь более активно. Хотя, по сравнению с прошлыми годами народу сегодня принимает участие в купаниях меньше. Очень мало женщин и девушек.

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Возможно, малолюдно сегодня на пляже это из-за плохой погоды. Несмотря на нулевую температуру, сегодня в Липецке поднялся сильный ветер.

 Но, не исключено, что наиболее массовый наплыв липчан к проруби начнется ближе к полуночи и после.

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#Крещение #купание
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Комментарии (5)

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Animal planet.

2 минуты назад
Город 48, теряете квалификацию. Где смешные фотки?
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Мутно видящий

11 минут назад
А багор там есть, купающихся вылавливать!?
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Учёный из училища

14 минут назад
Уж лучше в спортзал сходить и в баню, чем там кувыркаться. Для здоровья полезней.
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Липецкие басни

18 минут назад
Ну и фотка, я аж испугался!
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