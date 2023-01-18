В Липецке начались крещенские купания

На городской пляж к «майне» с вечера потянулись первые крещенские купальщики

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По старинной русской традиции в крещенский сочельник на водоемах России начинаются омовения в проруби. Традиционно прорубь во льду вырубается в виде креста. Но это не обязательно. РПЦ относится к обряду как к традиции, не осуждает, но и не возводит в таинство. Часто священник приходит на реку освятить прорубь, или «майну», как ее называют спасатели.В Липецке прорубь выпилили традиционно на городском центральном пляже. С вечера 18 января народ потянулся для ритуальных омовений.Как рассказали GOROD48 спасатели, температура воды в реке Воронеж сегодня +2, толщина льда – 15 см.Следят за безопасностью купающихся 15 спасателей, а также сотрудники ГИМС и полиции. 15-сантиметровый лед позволяет проводить купания, но для безопасности купающихся сделали деревянный настил. На берегу для купальщиков установлена теплая палатка.Около 22.00 священник освятил прорубь и народ пошел окунаться в прорубь более активно. Хотя, по сравнению с прошлыми годами народу сегодня принимает участие в купаниях меньше. Очень мало женщин и девушек.Возможно, малолюдно сегодня на пляже это из-за плохой погоды. Несмотря на нулевую температуру, сегодня в Липецке поднялся сильный ветер.Но, не исключено, что наиболее массовый наплыв липчан к проруби начнется ближе к полуночи и после.