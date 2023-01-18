Происшествия

14 минут назад

В Грязях у подростка нашли пять свертков с наркотиками

184
#наркотики
В Грязях у подростка нашли пять свертков с наркотиками

Его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Грязинский городской суд вынес приговор подростку за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, парень списался с неизвестным через мессенджер «Telegram» и решил подзаработать на сбыте наркотиков, делая закладки в Грязях.

Он купил 2,02 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедронав составе, но был задержан полицейскими. При досмотре у него нашли пять свертков с наркотиками.

Приговором суда 17-летнего подростка приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Приговор ещё не вступил в силу.
184
#наркотики

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