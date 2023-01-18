Происшествия
14 минут назад
В Грязях у подростка нашли пять свертков с наркотиками
184
Его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Грязинский городской суд вынес приговор подростку за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, парень списался с неизвестным через мессенджер «Telegram» и решил подзаработать на сбыте наркотиков, делая закладки в Грязях.
Он купил 2,02 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедронав составе, но был задержан полицейскими. При досмотре у него нашли пять свертков с наркотиками.
Приговором суда 17-летнего подростка приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Приговор ещё не вступил в силу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, парень списался с неизвестным через мессенджер «Telegram» и решил подзаработать на сбыте наркотиков, делая закладки в Грязях.
Он купил 2,02 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедронав составе, но был задержан полицейскими. При досмотре у него нашли пять свертков с наркотиками.
Приговором суда 17-летнего подростка приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Приговор ещё не вступил в силу.
184