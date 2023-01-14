Липецкие хоккеисты продлили победную серию в матче с «русским «Эдмонтоном»

В Глазове наши сыграли надёжно и результативно.

Липецкие хоккеисты выиграли первый матч-2023, продлив до 4-х матчей победную серию, которая длится ещё с прошлого года.

«Виктория» сегодня была одержана на севере Удмуртии в матче с местным «Прогрессом» - 5:2.Главными героями матча стали наш вратарь Егор Файбышев, отразивший 38 (!) бросков, а также нападающие Василий Балмашнов и Никита Попадьин, оформившие по «дублю».



После новогодней паузы хоккеисты обеих команд «долго запрягали», но быстро поехали. «Липецк» воспользовался первой же толковой атакой – на 8-й минуте Станислав Ахаян вонзил шайбу в сетку после передачи Арсения Лащёнова.

Однако на 14-й минуте в сутолоке у наших ворот хозяева всё-таки затолкали шайбу в ворота Файбышева – арбитра после просмотра видеоповтора гол засчитали – 1:1.

Концовка первого периода выдалась огненной: Лащёнов выходил один на один с вратарём хозяев Александром Петровым, но проиграл ему дуэль, а в другом эпизоде уже липчан спасла штанга.

Тревожно стало в начале второго периода, когда с интервалом всего в 21 секунду Матвей Коковин и Николай Воропаев за нарушения поехали на скамейку штрафников и «Прогресс» реализовал двойное численное большинство – 2:1.

На площадку вышел 4-й игрок «Липецка» и наша команда… сравняла счёт в меньшинстве. Никита Шальнев с двумя соперниками на плечах продрался в чужую зону и выкатил пас на Попадьина, который «выстрелил» в одно касание – 2:2.

Ключевую шайбу забросил Балмашнов на экваторе матча Защитник Егор Мазалов классической передачей под синюю линю вывел форварда на рандеву с голкипером и тот не подвёл – 3:2.

В дальнейшем «Прогресс» больше давил, «Липецк» терпел. А под конец матча снял все вопросы о победителе. На 55-й минуте Балмашнов перехватил шайбу у чужих ворот и забил снова, а через две минуты этот же трюк повторил и Попадьин – 5:2.

В турнирной таблице парни Андрея Лунёва догнали «Прогресс» - у обеих команд по 26 очков после 27 матчей. но обошли его по дополнительным показателям. Липчане теперь 7-е, соперники на гране зоны плей-офф – 8-е. Завтра в повтороной игре наверняка будет заруба.

Любопытно, что «Прогресс» некоторое время назад поменял эмблему. Новое творчество как две капли воды оказалось похоже на логотип канадского клуба НХЛ «Эднонтона Ойлерз», в котором лучшие годы провёл Великий Уэйн Грецки. Из-за этого бывших «волков» (волк был изображён на старой эмблеме) теперь стали называть «русским Эдмонтоном».



Копия и неповторимый оригинал?



«Прогресс» (Глазов) - МХК «Липецк» - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Ахаян (Д.Зубаков, Лащёнов), 08:45. 1:1 - Красников (Куракин, Кунгуров), 13:47. 2:1 - Г.Селезнёв (К.Казаков), 24:56, бол. 2:2 - Попадьин (Н.Шальнев), 25:45, мен. 2:3 - Балмашнов (Мазалов), 29:26. 2:4 - Балмашнов, 54:40. 2:5 - Попадьин (Воропаев), 57:18.

Штраф: 6 (И.Щербаков-2, команда-2, Кулябин-2) - 6 (Коковин-2, Воропаев-2, Ахаян-2).

Вратари: А.Петров (Савельев, 57:18) - Файбышев.

Броски: 40 (13+15+12) - 30 (12+10+8). Вбрасывания: 44 - 20.

Судьи Е.Мочалов, В.Иванов, И.Филиппов (все - Пермь).

14 января. Глазов. Ледовый дворец. 524 зрителя.