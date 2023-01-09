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Польские исследователи нашли уникальные вещества в обычных овощах
Ученые заявили, что картофель, баклажаны и томаты препятствуют размножению раковых клеток.
Польские ученые обнаружили, что гликоалкалоиды, которые содержатся в пасленовых — картофеле, баклажанах, томатах — препятствуют размножению раковых клеток. Эти органические соединения всегда считались токсичными, но по мнению экспертов, правильная доза способна превратить яд в лекарство.
Исследователи пытаются создать препараты, смертельные для раковых клеток и безопасные для здоровых. В том числе, изучают биоактивные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях, которые столетиями применяли от разных недугов.
У многие соединений растительного происхождения есть противораковые свойства. Недавно исследователи из Академии наук Китая и Фуцзяньского университета традиционной китайской медицины экспериментально установили, что экстракт плодов паслена черного — растения, которое широко используют в восточной медицине — останавливает рост злокачественных опухолей у лабораторных мышей.
Изучив молекулярные процессы, авторы пришли к выводу, что пролиферацию (размножение) раковых клеток подавляет соланин — вещество из группы гликоалкалоидов, которое содержится в пасленовых. К ним относятся картофель, баклажан, томат, перец, физалис — их плоды употребляют в пищу. Другие представители этого семейства — ядовитые дурман и белена.
В растениях гликоалкалоиды играют роль естественной защиты от фитопатогенов и травоядных. В фармакологии соланидин и его гомологи используют как активное вещество для производства стероидных препаратов широкого спектра действия — с мочегонным, противогрибковым, кардиотоническим, иммуномодулирующим, жаропонижающим и другими терапевтическими эффектами.
Отмечается, что для лечения рака их пока не применяли. Но есть утвержденные препараты, в которых содержатся щелочные алкалоиды, полученные из растений других семейств. Из барвинка — винбластин и винкристин, из коры тиса — паклитаксел. Его, и винбластин, и паклитаксел используют в терапии рака молочной железы и легких, винкристин — при остром лимфобластном лейкозе.
Польские ученые во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича проанализировали в лаборатории, а также с помощью компьютерного моделирования, как биологически активные соединения из группы гликоалкалоидов взаимодействуют с раковыми клетками. Исследователи пришли к выводу, что противоопухолевым потенциалом обладают пять гликоалкалоидов, содержащихся в неочищенных экстрактах плодов пасленовых, — соланин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин.
Из пяти изученных соединений самым эффективным оказался соланин, который содержится в плодах, ботве и кожуре картофеля. В зрелых и здоровых клубнях этого вещества мало, но в долго хранящихся, зеленых и проросших его количество резко возрастает. Причем особенно много — в самих ростках. Поэтому опасно кормить животных испорченным и проросшим картофелем — это может привести к тяжелым отравлениям.
Но в малых дозах токсичные гликоалкалоиды становятся лечебными. Соланин блокирует пролиферацию лейкозных клеток, останавливает превращение в организме некоторых химических веществ в канцерогены и подавляет метастазирование уже существующих опухолей.
Родственный соланину чаконин, придающий недозревшим клубням картофеля горький вкус, обладает противовоспалительными свойствами и может лечить сепсис.
Соласонин, присутствующий во всех пасленовых, нацелен на раковые стволовые клетки, которые во многом определяют устойчивость опухоли к лечению. Соламаргин, который в основном содержится в баклажанах, останавливает размножение раковых клеток печени. Томатин, обнаруженный в стеблях и листьях томатов (и в гораздо меньших концентрациях — в плодах) поддерживает регуляцию клеточного цикла организма в целом, повышая сопротивляемость канцерогенезу. Авторы доказали, что в терапевтических дозах гликоалкалоиды нетоксичны (их сравнивали с широко распространенными антибиотиками тетрациклином и доксорубицином), не повреждают ДНК и не приводят к рецидивам опухолей. Единственный возможный побочный эффект — краткосрочное негативное влияние на репродуктивную систему.
Для исследования польские ученые использовали сырые экстракты плодов пасленовых. Они предполагают, что предварительная высокотемпературная обработка экстрактов и выделение из них активных веществ с помощью нанотехнологий позволит создать промышленные прототипы противораковых препаратов. Затем нужно будет провести полномасштабные исследования — сначала на клеточных культурах, потом на животных. И только после этого приступить к клиническим испытаниям на людях. Помимо этого, нужно глубже изучить биологические механизмы действия гликоалкалоидов, чтобы выяснить, какими могут быть побочные эффекты. Потому что, несмотря на обнадеживающие результаты, никто не исключал эти химические вещества из группы опасных для здоровья, - передает РИА Новости.
Исследователи пытаются создать препараты, смертельные для раковых клеток и безопасные для здоровых. В том числе, изучают биоактивные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях, которые столетиями применяли от разных недугов.
У многие соединений растительного происхождения есть противораковые свойства. Недавно исследователи из Академии наук Китая и Фуцзяньского университета традиционной китайской медицины экспериментально установили, что экстракт плодов паслена черного — растения, которое широко используют в восточной медицине — останавливает рост злокачественных опухолей у лабораторных мышей.
Изучив молекулярные процессы, авторы пришли к выводу, что пролиферацию (размножение) раковых клеток подавляет соланин — вещество из группы гликоалкалоидов, которое содержится в пасленовых. К ним относятся картофель, баклажан, томат, перец, физалис — их плоды употребляют в пищу. Другие представители этого семейства — ядовитые дурман и белена.
В растениях гликоалкалоиды играют роль естественной защиты от фитопатогенов и травоядных. В фармакологии соланидин и его гомологи используют как активное вещество для производства стероидных препаратов широкого спектра действия — с мочегонным, противогрибковым, кардиотоническим, иммуномодулирующим, жаропонижающим и другими терапевтическими эффектами.
Отмечается, что для лечения рака их пока не применяли. Но есть утвержденные препараты, в которых содержатся щелочные алкалоиды, полученные из растений других семейств. Из барвинка — винбластин и винкристин, из коры тиса — паклитаксел. Его, и винбластин, и паклитаксел используют в терапии рака молочной железы и легких, винкристин — при остром лимфобластном лейкозе.
Польские ученые во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича проанализировали в лаборатории, а также с помощью компьютерного моделирования, как биологически активные соединения из группы гликоалкалоидов взаимодействуют с раковыми клетками. Исследователи пришли к выводу, что противоопухолевым потенциалом обладают пять гликоалкалоидов, содержащихся в неочищенных экстрактах плодов пасленовых, — соланин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин.
Из пяти изученных соединений самым эффективным оказался соланин, который содержится в плодах, ботве и кожуре картофеля. В зрелых и здоровых клубнях этого вещества мало, но в долго хранящихся, зеленых и проросших его количество резко возрастает. Причем особенно много — в самих ростках. Поэтому опасно кормить животных испорченным и проросшим картофелем — это может привести к тяжелым отравлениям.
Но в малых дозах токсичные гликоалкалоиды становятся лечебными. Соланин блокирует пролиферацию лейкозных клеток, останавливает превращение в организме некоторых химических веществ в канцерогены и подавляет метастазирование уже существующих опухолей.
Родственный соланину чаконин, придающий недозревшим клубням картофеля горький вкус, обладает противовоспалительными свойствами и может лечить сепсис.
Соласонин, присутствующий во всех пасленовых, нацелен на раковые стволовые клетки, которые во многом определяют устойчивость опухоли к лечению. Соламаргин, который в основном содержится в баклажанах, останавливает размножение раковых клеток печени. Томатин, обнаруженный в стеблях и листьях томатов (и в гораздо меньших концентрациях — в плодах) поддерживает регуляцию клеточного цикла организма в целом, повышая сопротивляемость канцерогенезу. Авторы доказали, что в терапевтических дозах гликоалкалоиды нетоксичны (их сравнивали с широко распространенными антибиотиками тетрациклином и доксорубицином), не повреждают ДНК и не приводят к рецидивам опухолей. Единственный возможный побочный эффект — краткосрочное негативное влияние на репродуктивную систему.
Для исследования польские ученые использовали сырые экстракты плодов пасленовых. Они предполагают, что предварительная высокотемпературная обработка экстрактов и выделение из них активных веществ с помощью нанотехнологий позволит создать промышленные прототипы противораковых препаратов. Затем нужно будет провести полномасштабные исследования — сначала на клеточных культурах, потом на животных. И только после этого приступить к клиническим испытаниям на людях. Помимо этого, нужно глубже изучить биологические механизмы действия гликоалкалоидов, чтобы выяснить, какими могут быть побочные эффекты. Потому что, несмотря на обнадеживающие результаты, никто не исключал эти химические вещества из группы опасных для здоровья, - передает РИА Новости.