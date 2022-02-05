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54 минуты назад
В Воронеже избили пенсионеров, помешавших отстрелу собак
В воронежском микрорайоне Никольское неизвестные расстреляли бездомных собак и избили пенсионеров, которые защищали животных.
Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Трое мужчин начали стрелять в бездомных собак, якобы из-за того, что на сына одного из них напала стая. В итоге одну собаку убили, а вторую ранили. За животных стала заступаться пожилая пара супругов: между пожилым мужчиной и неизвестными завязался конфликт, на шум выбежала жена дедушки, которая вступилась за собак и за супруга. Женщину ударили головой в область лица, а затем избили ногами и старика. Дочь пострадавших утверждает, что оба её родителя получили сотрясение головного мозга, сообщает "Блокнот.Воронеж".
Пострадавшие написали заявления в полицию и сняли побои. По данному факту полиция проводит проверку. Представили силового ведомства также заявили, что нападавших уже ищут.
Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Трое мужчин начали стрелять в бездомных собак, якобы из-за того, что на сына одного из них напала стая. В итоге одну собаку убили, а вторую ранили. За животных стала заступаться пожилая пара супругов: между пожилым мужчиной и неизвестными завязался конфликт, на шум выбежала жена дедушки, которая вступилась за собак и за супруга. Женщину ударили головой в область лица, а затем избили ногами и старика. Дочь пострадавших утверждает, что оба её родителя получили сотрясение головного мозга, сообщает "Блокнот.Воронеж".
Пострадавшие написали заявления в полицию и сняли побои. По данному факту полиция проводит проверку. Представили силового ведомства также заявили, что нападавших уже ищут.