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54 минуты назад

В Воронеже избили пенсионеров, помешавших отстрелу собак

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В воронежском микрорайоне Никольское неизвестные расстреляли бездомных собак и избили пенсионеров, которые защищали животных.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Трое мужчин начали стрелять в бездомных собак, якобы из-за того, что на сына одного из них напала стая. В итоге одну собаку убили, а вторую ранили. За животных стала заступаться пожилая пара супругов: между пожилым мужчиной и неизвестными завязался конфликт, на шум выбежала жена дедушки, которая вступилась за собак и за супруга. Женщину ударили головой в область лица, а затем избили ногами и старика. Дочь пострадавших утверждает, что оба её родителя получили сотрясение головного мозга, сообщает "Блокнот.Воронеж".

Пострадавшие написали заявления в полицию и сняли побои. По данному факту полиция проводит проверку. Представили силового ведомства также заявили, что нападавших уже ищут.
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