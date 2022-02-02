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Продажи водки в России на человека выросли на 2%
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Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до пять на человека. Об этом свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».
Организация использовала сведения о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения в РФ по итогам 2020 года. За тот же период продажи водки на человека также выросли на 2%, пояснили в ЦИФРРА.
Как сказали «Известиям» в Росалкогольрегулировании (РАР), объемы реализации всей алкогольной продукции в РФ выросли на 0,7% и составили 982,3 млн дал. В ведомстве добавили, что расчет потребления алкогольной продукции — полномочия Минздрава. «Известия» направили запрос в министерство и Роспотребнадзор.
В последние четыре года рынок водки стабилен: ее продажи либо не меняются, либо немного растут, сказал «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он добавил, что этому способствуют кризисные ситуации, в том числе пандемия, когда население уделяет внимание именно этому напитку.
Борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, поэтому показатель потребления на основе данных о продажах с каждым годом становится более реалистичным, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он напомнил, что по итогам 2021 года производство водки выросло почти на 2%.
Организация использовала сведения о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения в РФ по итогам 2020 года. За тот же период продажи водки на человека также выросли на 2%, пояснили в ЦИФРРА.
Как сказали «Известиям» в Росалкогольрегулировании (РАР), объемы реализации всей алкогольной продукции в РФ выросли на 0,7% и составили 982,3 млн дал. В ведомстве добавили, что расчет потребления алкогольной продукции — полномочия Минздрава. «Известия» направили запрос в министерство и Роспотребнадзор.
В последние четыре года рынок водки стабилен: ее продажи либо не меняются, либо немного растут, сказал «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он добавил, что этому способствуют кризисные ситуации, в том числе пандемия, когда население уделяет внимание именно этому напитку.
Борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, поэтому показатель потребления на основе данных о продажах с каждым годом становится более реалистичным, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он напомнил, что по итогам 2021 года производство водки выросло почти на 2%.
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