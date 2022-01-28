Общество
25 минут назад
Трамвайный маршрут №1к продлен на время ремонта инженерных сетей
На время восстановительных работ на инженерных сетях в районе остановки «Улица Чехова» трамвайный маршрут №1к продлен до остановки «ДП6».
В городском департаменте транспорта сообщают, что в связи с изменением маршрута следования, могут быть задержки в движении трамваев.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
В городском департаменте транспорта сообщают, что в связи с изменением маршрута следования, могут быть задержки в движении трамваев.
Фото пресс-службы администрации Липецка.