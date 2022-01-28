Общество

25 минут назад

Трамвайный маршрут №1к продлен на время ремонта инженерных сетей

84
Трамвайный маршрут №1к продлен на время ремонта инженерных сетей
На время восстановительных работ на инженерных сетях в районе остановки «Улица Чехова»  трамвайный маршрут №1к продлен до остановки «ДП6».

В городском департаменте транспорта сообщают, что в связи с изменением маршрута следования, могут быть задержки в движении трамваев.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
84

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Фельдшеры и жильцы дома полчаса выталкивали застрявшую в снегу скорую
#снег #дороги
1
Фельдшеры и жильцы дома полчаса выталкивали застрявшую в снегу скорую

12 минут назад

Общество
Из киоска изъяли 50 пачек сигарет и 80 бутылок спиртного
#торговля #алкоголь #сигареты
12
Из киоска изъяли 50 пачек сигарет и 80 бутылок спиртного

сегодня, 09:31

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: смертельный пинок, трагедия на производстве и скорая на расправу мэр Липецка
#вечЁрка #убийство #Евгения Уваркина
40
Липецкая вечЁрка: смертельный пинок, трагедия на производстве и скорая на расправу мэр Липецка

вчера, 20:22

Общество
В части Левобережья отключат холодную воду
#отключения
5
В части Левобережья отключат холодную воду

вчера, 17:29

Общество
В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов
#память #война
9
В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов

вчера, 17:15

Общество