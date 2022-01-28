Трамвайный маршрут №1к продлен на время ремонта инженерных сетей

На время восстановительных работ на инженерных сетях в районе остановки «Улица Чехова» трамвайный маршрут №1к продлен до остановки «ДП6».



В городском департаменте транспорта сообщают, что в связи с изменением маршрута следования, могут быть задержки в движении трамваев.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

