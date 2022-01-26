Экономика

сегодня, 11:43

Липчане отнесли в кооперативы 64 миллиона рублей

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#кооператив #кредит
Липчане отнесли в кооперативы 64 миллиона рублей

Кредитные потребительские кооперативы призваны организовать финансовую взаимопомощь.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по итогам 9 месяцев минувшего года кредитные потребительские кооперативы Липецкой области приняли сбережения на сумму 64 миллиона рублей, в том числе 63 миллиона рублей внесли физические лица и индивидуальные предприниматели региона, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Кредитные потребительские кооперативы призваны организовать финансовую взаимопомощь внутри кооператива: принимать деньги от одних пайщиков и выдавать займы другим. Кооперативом управляют сами пайщики, которым нужно помнить, что их вложения не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов.

Также КПК Липецкой области выдавали займы населению и бизнесу. Средний размер займа физических лиц составил около 480 тысяч рублей, малого и среднего бизнеса — порядка 3 миллионов рублей.

Липецкая область остается одним из лидеров в стране по развитию сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. Средний размер займа, выданного такими кооперативами юридическим лицам, составил 288 тысяч рублей, физическим лицам — 56 тысяч рублей.

Потребителям финансовых услуг напоминают, что перед заключением договора с финансовой организацией необходимо убедиться в ее легальности.
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#кооператив #кредит

Комментарии (2)

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Это

55 минут назад
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Некто

сегодня, 12:01
Кто нибудь про Флагман знает что-то
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