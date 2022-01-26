Липчане отнесли в кооперативы 64 миллиона рублей

Кредитные потребительские кооперативы призваны организовать финансовую взаимопомощь.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по итогам 9 месяцев минувшего года кредитные потребительские кооперативы Липецкой области приняли сбережения на сумму 64 миллиона рублей, в том числе 63 миллиона рублей внесли физические лица и индивидуальные предприниматели региона, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.



Кредитные потребительские кооперативы призваны организовать финансовую взаимопомощь внутри кооператива: принимать деньги от одних пайщиков и выдавать займы другим. Кооперативом управляют сами пайщики, которым нужно помнить, что их вложения не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов.



Также КПК Липецкой области выдавали займы населению и бизнесу. Средний размер займа физических лиц составил около 480 тысяч рублей, малого и среднего бизнеса — порядка 3 миллионов рублей.



Липецкая область остается одним из лидеров в стране по развитию сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. Средний размер займа, выданного такими кооперативами юридическим лицам, составил 288 тысяч рублей, физическим лицам — 56 тысяч рублей.



Потребителям финансовых услуг напоминают, что перед заключением договора с финансовой организацией необходимо убедиться в ее легальности.