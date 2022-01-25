Липецкая вечЁрка: отрубленные руки, спиртное – по QR-коду и 8 лет лишения свободы за пьяное ДТП

Сегодня, 25 января, стало известно введении QR-кодов в алкомаркетах, прокуратура рассказала жуткую историю похищения молодого человека в Липецке, а саратовский суд оставила в силе приговор липчанке, погубившей в пьяной аварии золотого медалиста.





. Эта новость стала сегодня самой популярной. К счастью, для парня все закончилось хорошо. А вот тем, кто принял его за торговца наркотиками и насмерть его перепугал, приключение грозит лишением свободы сроком до 12 лет.

На втором месте по интересу была новость о хорошо известной читателям GOROD48 38-летней Юлии Брунцевой, виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего парня и травмированию его родителей. Женщина в который раз безрезультатно пыталась оспорить вердикт суда первой инстанции, приговорившего ее к реальному сроку лишения свободы. «Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП». В кассационной инстанции не нашли оснований ни для смягчения, ни для ужесточения наказания. Осужденной, кстати, предстоит еще и выплатить 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши.

Больше всего комментариев собрала новость о том, что в антиковидное постановление областной администрации внесли соответствующие изменения. «Продавать спиртное в алкомаркетах будут только по QR-коду». Также запрещена работа кафе и ресторанов с 22.00 до 6.00.

– Покупая молоко, человек не заражает никого, а покупая пиво очень заразен…

– Почему допустим мне, вакцинированному, нельзя посетить кафе после 22-00? И что в 21-00 вируса нет, а в 22-00 он появляется и всю ночь лютует. В табачке и алкомаркетах он есть, а в пятерочках и автобусах его нет? Просто бред…

– Ещё бы в налоговый кодекс внесли изменения и снизили суммы уплачиваемых налогов…

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 306 новых случаев коронавирусной инфекции – на 37 случаев больше, чем сутками ранее. Радует то, что в ковидные госпитали попадают меньше липчан, чем в третью и четвертую волны эпидемии. Чаще стали болеть дети. Так, «Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах». В лицее № 5 в Ельце полностью, в других учреждениях образования частично. Сегодня же стало известно, что «Липецкая область получила вакцину для детей от COVID-19». Пока 720 комплектов из ожидаемых пяти тысяч доз. Препарат предназначен для подростков из групп риска по тяжелому течению COVID-19.

Сегодня в Липецком горсовете отправили на доработку концессионный проект московского ООО «РВК-Липецк» о модернизации городской станции аэрации. По размаху проект крутой: компания намерена инвестировать в комплекс очистки сточных вод и утилизации илового остатка почти 2,5 миллиарда рублей. А на проверку выяснилось, что уставной капитал компании, у которой пока нет даже директора, – всего 10 000 рублей. «Сейчас наберет кредитов и что потом? Мы с субъектом будем разгребать?» – удивились депутаты. Проект концессии вызвал немало замечаний, в том числе Счетной палаты Липецка. Из представленных расчетов следует, что заменившая ЛГЭК компания собралась ежегодно увеличивать валовую прибыль на 7% в год и так – на протяжении 49 лет! При этом, гарантируя устранить зловоние, потенциальный концессионер отказался взять на переработку сотни тысяч тонн илового остатка, хранящегося на станции аэрации.