В Липецке похитили 20-летнего парня, вывезли в лес и угрожали отрубить руки

Подозреваемых в похищении мужчин теперь будут судить.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратурой Октябрьского района Липецка направлено в суд уголовное двух липчан, обвиняемых в похищении человека.



По версии следствия, 15 августа минувшего года два товарища: 32-летний ранее судимый, в том числе за хранение наркотиков липчанин и его 26-летний друг-наркоман решили поймать «закладчика» и даже потом сдать его в полицию.



В гаражном кооперативе «Металлист-23» они увидели ремонтировавшего автомобиль 20-летнего парня и почему-то приняли его за «закладчика». Они подошли к молодому человеку, несколько раз ударили его кулаком в лицо, а потом посадили на заднее сиденье автомобиля «Рено СР» и повезли в лес.



В районе Октябрьского моста Липецка парень на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, а потом начал убегать от похитителей, но сделать этого ему не удалось — молодого человека поймали, снова усадили в машину и повезли в лес в районе санатория «Лесная сказка», по пути пытаясь добыть информацию о «закладках» и угрожая отрубить топором пальцы и руки.



В лесу мужчины стали снова начали пытать парня: избивать, пытаясь силой добыть информацию о том, где спрятаны наркотики, и кто ещё занимается закладками. Потом отобрали телефон — и только изучив его содержание, похитители поняли, что обознались, и пленный не имеет никакого отношения к наркобизнесу. Тогда мужчины снова усадили парня в машину, высадили ближе к трассе и приказали идти вглубь леса вслед за 26-летним похитителем. Но было уже темно, и пленнику удалось спрятаться и сбежать.



В ходе следствия по делу о похищении 32-летний липчанин попытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Как оказалось, тем же летом он успел «отметиться» в Воронеже — там его подозревают в совершённой по пьяни квартирной краже: из квартиры на улице Керамическая, 31 пропал телевизор «Тошиба» стоимостью 10 990 рублей.



Теперь мужчин будут судить. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для здоровья наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.



Одному из похитителей могут добавить ещё и срок за кражу с причинением значительного ущерба гражданину.