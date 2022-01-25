Здоровье

52 минуты назад

Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах

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#карантин #школа #детский сад
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Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах

В одной - полностью и в пяти - частично.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 25 января в Липецкой области закрыта на карантин по Covid-19 одна школа - это лицей № 5 в Ельце. Частично закрыты на карантин по Covid-19 8 классов в 5 школах. В них 140 человек теперь будут учиться дистанционно.

На карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыта школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 189 классов в 50 школах. 4288 детей переведены на дистанционное обучение. 

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 6 групп в 5 детских садах. Дома остаются 124 малыша.
3 1419
#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (3)

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Родитель

12 минут назад
Закрывайте все школы.
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Корш

32 минуты назад
Согласна
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мать

39 минут назад
Да закройте уже всех и учите нормально дистанционно. Родители, которые трясутся за очное обучение, а вас не беспокоит, что когда ребенок заболевает, он вообще полностью выпадает из образовательного процесса? И вам так же придется наверстывать с ним упущенное? И думать, кто за ним будет следить, пока вы на работе?
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