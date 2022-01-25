Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах

В одной - полностью и в пяти - частично.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 25 января в Липецкой области закрыта на карантин по Covid-19 одна школа - это лицей № 5 в Ельце. Частично закрыты на карантин по Covid-19 8 классов в 5 школах. В них 140 человек теперь будут учиться дистанционно.



На карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыта школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 189 классов в 50 школах. 4288 детей переведены на дистанционное обучение.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 6 групп в 5 детских садах. Дома остаются 124 малыша.