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По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

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#доведение до самоубийства
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По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой по факту гибели 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — доведение до самоубийства.

- Следователи устанавливают круг общения подростка, условия проживания в семье, а также продолжают изучать переписки в социальных сетях, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Назначен комплекс следственных мероприятий и судебных экспертиз.

Напомним, что 22 января 16-летний подросток вышел из дома и перестал выходить на связь. Днем 23 января его тело было обнаружено на льду реки Воронеж под Петровским мостом.
1 2877
#доведение до самоубийства
2

Комментарии (1)

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старый

47 минут назад
Задолбали эти соц.сети.В СССР такого не было.
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