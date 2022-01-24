Общество
сегодня, 17:18
По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
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Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой по факту гибели 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — доведение до самоубийства.
- Следователи устанавливают круг общения подростка, условия проживания в семье, а также продолжают изучать переписки в социальных сетях, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Назначен комплекс следственных мероприятий и судебных экспертиз.
Напомним, что 22 января 16-летний подросток вышел из дома и перестал выходить на связь. Днем 23 января его тело было обнаружено на льду реки Воронеж под Петровским мостом.
- Следователи устанавливают круг общения подростка, условия проживания в семье, а также продолжают изучать переписки в социальных сетях, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Назначен комплекс следственных мероприятий и судебных экспертиз.
Напомним, что 22 января 16-летний подросток вышел из дома и перестал выходить на связь. Днем 23 января его тело было обнаружено на льду реки Воронеж под Петровским мостом.
1 2877
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