Липецкие волейболистки дали бой команде бывшего тренера сборной России

В первой партии наши девчата вырвали победу, но в трёх следующий проиграли о одинаковым счётом.

Первое поражение в календарном 2022 году потерпели липецкие волейболистки от саратовского «Протона» - 1:3. Впрочем, сложно упрекать липецких девчат – в матче с 6-й командой Суперлиги они сделали всё, что могли и проявили недюжинные бойцовские качества.

Главной «звездой» у гостей является их 61-летний тренер Юрий Маричев, который возглавил сборную России в тяжелый период после ухода Екатерины Гамовой и за пять лет своей работы успел взять два «золота» чемпионатов Европы в 2013 и 2015 гг.

Команда Маричева с ходу попыталась завладеть инициативой, в первой партии быстро повела – 11:6, но липчанки показали, что без боя не сдадутся. Наши девчата сумели взять четыре розыгрыша кряду и преимущество гостей уже перестало быть таким грозным – 11:10. В дальнейшем «Липецк» достал волжанок при счёте 21:21, но затем «Протон» получил двойной сет-бол (т.е. возможность выиграть партию уже в следующем розыгрыше мяча, прим.). В критический момент липчанок спас хитрый удар Натальи Фроловой, сумевшей обвести тройной блок, и удар сербской волейболистки гостей Сары Лозо в аут, счёт вновь сравнялся – 24:24. Судьба партии решалась на длинной «тянучке», в которой попеременно выходила вперёд то одна, то другая команда, но в итоге при счёте 27:27 всё решили два промаха волжанки Анастасии Черновой и «Липецк» оставил партию за собой – 29:27.

Видимо, на эту погоню липчанки истратили немало сил, второй сет они начали из рук плохо, и на табло быстро загорелись тревожные цифры – 5:0 в пользу «Протона». В дальнейшем при равной игре волжанки сумели сохранить добытую фору, удерживая наших девчат на расстоянии – 16:10, 18:12, 23:18. Итог партии – 25:19 в пользу Маричева и Ко. Две следующий партии «Протон» выиграл с тем же счётом – 25:19 и отпраздновал общую победу.

Как обычно самой результативной в нашей команде стала Ирина Капустина – 17 очков, Наталья Фролова принесла 13. У гостей 25 очков у Юлии Максимовой, 17 – у Сары Лозо. Бывшая волейболистка «Липецка» доигровщица Владислава Коржова набрала в игре с бывшей командой 3 очка.

Напомним, что календарный год липчанки начали с яркой домашней победы над «Минчанкой» - 3:1, но развить успех не удалось.

- Особых претензий к девчонкам нет, - прокомментировал исход матча главный тренер нашей команды Андрей Смирнов, - Все сражались, делали всё возможное. Но временами наши волейболистки теряли концентрацию, начинали допускать слишком большое количество своих собственных ошибок, а соперник умело этим пользовался – именно в эти короткие отрезки «Протон» и уходил в отрыв. Наша задача – сохранять волевой настрой, который мы видели сегодня, но исключить ошибки.

Маричев отметил, что у «Липецка» есть несколько ярких игроков, видимо имея ввиду Капустину и Валерию Горбунову, поэтому свой план на игру описал коротко и ясно.

- Мы стремились закрыть лидеров «Липецка» и когда нам это удавалось, «Протон» набирал критически важные очки.

Липчанки опустились на предпоследнюю 13-ю строчку в турнирной таблице, имея 3 победы в 14-ти матчах. Ниже нас только подмосковное «Заречье-Одинцово», выигравшее всего один матч. Но до 10-го места, дающего право выхода в плей-офф, не так и много – всего одна победа. Так что шансы у команды ещё есть. Следующий матч Смирнов и Ко проведут 22 января в Краснодаре с середняком турнира местным «Динамо».