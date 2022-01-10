Новый год липецкие волейболистки начали с красивой победы

Проиграв "Минчанке" первый сет, наши девчата буквально смели её с площадки в трёх оставшихся партиях.

В первой игре «года тигра» волейболистки «Липецка» на своей площадке уверенно переиграли «Минчанку» - 3:1.

В новогоднем опросе GOROD48 лидер нашей команды Ирина Капустина посетовала на то, что результаты нашей команды ухудшились по сравнению с предыдущим сезоном. И добавила:«нужно исправляться».

Судя по игре с командой из Минска, липецкие девчата действительно способны прибавить и выйти в плей-офф открытого чемпионата России. В игре с представительницами Белоруссии липчанки долго запрягали, да быстро поехали. В первом сете «Минчанка» лидировала почти всё время, но даже здесь наши волейболистки чуть было её не догнали: после атаки Капустиной разрыв стал минимальным — 23:24, но следом гостьи всё-таки набрали победное очко, выиграв партию — 25:23.

А затем наступило время «Липецка»! Наша команда смотрелась на голову выше соперниц и при этом буквально дралась за каждое очко. При счёте 22:16 судьи просмотрели, как белорусский блок задел мяч после атаки Натальи Фроловой, но на них коршуном налетел главный тренер Андрей Смирной и потребовал просмотра видеоповтора. Челендж убедил арбитров в правоте липчан, очко вернули нашей команде, и она довела дело до победы — 25:16.

В следующем сете липчанки вновь не дали соперникам преодолеть даже 20-очковый «рубеж вежливости», а выиграли 25:18. Четвёртая партия и вовсе стала каким-то праздником: никто уже не сомневался в победе «Липецка» и наша команда не дала повода для сомнений: стартовый рывок — 10:6 задал тон и преимущество липецких девчат только росло, итог — 25:16 и 3:1 в матче.

Самой результативной на площадке как обычно стала Купустина, принесшая команде 30 очков, Валерия Горбунова заработала 21. У соперниц Варвара Шупенёва набрала 18 баллов.

Этой встречей липчанки завершили первый круг регулярного чемпионата. После 13-ти матчей в нашем активе всего 3 победы, что соответствует предпоследнему 13-му месту, но глядя на игру с «Минчанкой» верится, что всё только начинается. Для выхода в плей-офф нужно попадать в сильнейшую десятку, 10-е место как раз занимает поверженная «Минчанка», а отставание измеряется всего одной победой и 4-мя очками. Впереди весь второй круг, который Смирнов и Ко начнут в субботу, 15 января, домашней игрой в СК «Атлант» с «Протоном» из Саратовской области, идущим на 6-м месте.