38 минут назад
На трассе Орел – Тамбов водитель «Лады Гранты» сбил 56-летнюю женщину
За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
13 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1504 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1101 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 26 фактов механического столкновения автомобилей.
Админу
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