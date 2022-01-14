На трассе Орел – Тамбов водитель «Лады Гранты» сбил 56-летнюю женщину

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 января в Ельце на пешеходном переходе через трассу Орел – Тамбов 44-летний водитель «Лады Гранты» сбил 56-летнюю женщину. С травмой ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

13 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1504 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1101 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 26 фактов механического столкновения автомобилей.