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Ребенок отравился средством от тараканов и умер спустя два месяца комы
В Москве умер годовалый младенец, отравившись средством от тараканов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что в ноябре прошлого года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. После младенцу стало плохо и его госпитализировали в медицинское учреждение — там малыш пролежал в коме два месяца.
3 января он скончался. Более подробной информации о произошедшем пока нет.
Отмечается, что в ноябре прошлого года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. После младенцу стало плохо и его госпитализировали в медицинское учреждение — там малыш пролежал в коме два месяца.
3 января он скончался. Более подробной информации о произошедшем пока нет.