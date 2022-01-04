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Ребенок отравился средством от тараканов и умер спустя два месяца комы

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В Москве умер годовалый младенец, отравившись средством от тараканов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в ноябре прошлого года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. После младенцу стало плохо и его госпитализировали в медицинское учреждение — там малыш пролежал в коме два месяца.

3 января он скончался. Более подробной информации о произошедшем пока нет.
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