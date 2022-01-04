Житель Воронежа распространял в Липецке поддельные 5-тысячные купюры

На преступление молодой человек пошёл ради игровой консоли.

Отдел полиции № 3 СУ УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства, фигурантом дела оказался 22-летний житель Воронежа. Сначала он приобрёл в Интернете три заведомо фальшивые 5-тясячные купюры, а затем этими деньгами расплатился с покупателем в Липецке, у которого приобрёл игровую приставку. Ничего не подозревающий липчанин продал консоль, но затем засомневался в подлинности вырученных денег и обратился в ближайшее отделение банка, где ему подтвердили, что банкноты являются поддельными и вызвали на место оперативно-следственную бригаду.

Незадачливого распространителя фальшивок быстро вычислили, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.