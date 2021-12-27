Коронавирус
сегодня, 11:35
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, 13 человек умерли
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Для сравнения: 27 декабря 2020 года были выявлены 158 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 96 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 348 случаев COVID-19, выздоровели 76 617 человек, умер 2 761 человек.
В России за сутки выявлены 23 210 случаев COVID-19, выздоровели 33 715 человек, умерли — 937 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 415 230 случаев COVID-19, выздоровели 9 293 486 человек, умерли — 305 155 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 348 случаев COVID-19, выздоровели 76 617 человек, умер 2 761 человек.
В России за сутки выявлены 23 210 случаев COVID-19, выздоровели 33 715 человек, умерли — 937 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 415 230 случаев COVID-19, выздоровели 9 293 486 человек, умерли — 305 155 человек.
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