Коронавирус

сегодня, 11:35

За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, 13 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, 13 человек умерли

Для сравнения: 27 декабря 2020 года были выявлены 158 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 96 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 348 случаев COVID-19, выздоровели 76 617 человек, умер 2 761 человек.

В России за сутки выявлены 23 210 случаев COVID-19, выздоровели 33 715 человек, умерли — 937 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 415 230 случаев COVID-19, выздоровели 9 293 486 человек, умерли — 305 155 человек.
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#коронавирус

Комментарии (7)

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Обычный человек

8 минут назад
Вакцинатор, для того, чтобы было устойчивое снижение смертей, надо лечить людей и вовремя выявлять заболевание. С этим у нас в области глухо и подвижек не намечается, только рапорты наверх и враньё. Что 3 месяца назад, что 2 назад, что месяц...постоянно 10-15 человек умирает...при какой тут пик заболеваемости месяц назад...математикой логики у нас занимаются люди, у которых в области нет ни одного случая смерти вакцинированных пациентов...вот и весь ответ на эту фальш-статистику.
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Обычный человек

10 минут назад
Вакцинатор, для того, чтобы было устойчивое снижение смертей, надо лечить людей и вовремя выявлять заболевание. С этим у нас в области глухо и подвижек не намечается, только рапорты наверх и враньё. Что 3 месяца назад, что 2 назад, что месяц...постоянно 10-15 человек умирает...при какой тут пик заболеваемости месяц назад...математикой логики у нас занимаются люди, у которых в области нет ни одного случая смерти вакцинированных пациентов...вот и весь ответ на эту фальш-статистику.
ответить

Вот-вот

12 минут назад
граф Де Ля Фер, тебе до графа как якуту до Австралии.
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кит

30 минут назад
2+2=12 или 13! Пифагор с Архимедом отдыхают!Есть такая игра в верю-не верю. Вот я не верю что именно от ковида умерло 13 еловек.
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Вакцинатор

46 минут назад
граф Де Ля Фер, так сейчас умирают те, кто заболел примерно месяц назад, вот примерно через две недели будет устойчивое снижение смертей.
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Серджио

сегодня, 11:52
граф Де Ля Фер, Сейчас умирают те, кто попал в госпитали 3-4 недели назад, а месяц назад число заражений было пиковым.
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граф Де Ля Фер

сегодня, 11:43
Число заболевших упало примерно в два раза, а количество умерших - стабильное. Это как так-то?
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