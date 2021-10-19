Общество
53 минуты назад
Пациент психоневрологической больницы найден
Его здоровью ничего не угрожает.
Ушедший из ГУЗ «ЛОПНБ» в селе Плеханово 23-летний пациент найден в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину обнаружили сотрудники полиции. Его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что вечером 17 октября молодой человек, находившийся на лечении, самовольно покинул больницу. При этом он был одет только в больничную пижаму.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину обнаружили сотрудники полиции. Его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что вечером 17 октября молодой человек, находившийся на лечении, самовольно покинул больницу. При этом он был одет только в больничную пижаму.
не успел уйти за границу
Липчанка