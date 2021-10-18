Общество
сегодня, 10:36
Чиновникам не удалось сбыть иномарки
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Никто не решился купить списанный транспорт.
Администрация Данковского района безуспешно завершила торги на продажу части своего автопарка. На открытый аукцион выставляли две иномарки — седан бизнес-класса «Audi A6» и представительский «Nissan Teana Premium».Оба автомобиля ранее включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности. Эти машины продавали с молотка не впервые.
«Audi A6», выпущенную с конвейера в 2003 году, оценили в 480 000 рублей. А за «Nissan Teana Premium», 2007 года, просили 735 000 рублей. Ни первый, ни второй лот не заинтересовали покупателей. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, как и на прошлых аукционах.
Напомним, ранее битую «Toyota Camry» липецких чиновников продали в шесть раз дороже стартовой цены. Высокий спрос оказался на «Toyota Camry» 2019 года выпуска, хотя она серьезно пострадала в ДТП. По данным ГИБДД, машину разбили летом 2020 года: в нее врезался другой автомобиль.
Владельцами битой иномарки пожелали стать 29 претендентов. Торги стартовали всего со 165 000 рублей, но в ходе аукциона стоимость лота взлетела более чем в шесть раз. За 1 023 000 рублей битую иномарку купил частник.
«Audi A6», выпущенную с конвейера в 2003 году, оценили в 480 000 рублей. А за «Nissan Teana Premium», 2007 года, просили 735 000 рублей. Ни первый, ни второй лот не заинтересовали покупателей. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, как и на прошлых аукционах.
Напомним, ранее битую «Toyota Camry» липецких чиновников продали в шесть раз дороже стартовой цены. Высокий спрос оказался на «Toyota Camry» 2019 года выпуска, хотя она серьезно пострадала в ДТП. По данным ГИБДД, машину разбили летом 2020 года: в нее врезался другой автомобиль.
Владельцами битой иномарки пожелали стать 29 претендентов. Торги стартовали всего со 165 000 рублей, но в ходе аукциона стоимость лота взлетела более чем в шесть раз. За 1 023 000 рублей битую иномарку купил частник.
9 2264
Этой
?
Мимо проходил
Мимо проходил
....
Вован
Правда
Покупатель
Виктор 2-28-14