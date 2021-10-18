Общество

сегодня, 10:36

Чиновникам не удалось сбыть иномарки

9 2264
#торги #приватизация

Никто не решился купить списанный транспорт.

Администрация Данковского района безуспешно завершила торги на продажу части своего автопарка. На открытый аукцион выставляли две иномарки — седан бизнес-класса «Audi A6» и представительский «Nissan Teana Premium».Оба автомобиля ранее включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности. Эти машины продавали с молотка не впервые.

«Audi A6», выпущенную с конвейера в 2003 году, оценили в 480 000 рублей. А за «Nissan Teana Premium», 2007 года, просили 735 000 рублей. Ни первый, ни второй лот не заинтересовали покупателей. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, как и на прошлых аукционах.

Напомним, ранее битую «Toyota Camry» липецких чиновников продали в шесть раз дороже стартовой цены. Высокий спрос оказался на «Toyota Camry» 2019 года выпуска, хотя она серьезно пострадала в ДТП. По данным ГИБДД, машину разбили летом 2020 года: в нее врезался другой автомобиль.


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Владельцами битой иномарки пожелали стать 29 претендентов. Торги стартовали всего со 165 000 рублей, но в ходе аукциона стоимость лота взлетела более чем в шесть раз. За 1 023 000 рублей битую иномарку купил частник.
9 2264
#торги #приватизация

Комментарии (9)

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Этой

11 минут назад
Камри цена 400
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?

12 минут назад
От 1.6 млн 2019 года можно купить не битую. Зачем за миллион надо было покупать эту груду металла?
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Мимо проходил

28 минут назад
Утиль ,продают ,а потом законы принимают по тех осмотрам.
ответить

Мимо проходил

29 минут назад
Утиль ,продают ,а потом законы принимают по тех осмотрам.
ответить

....

59 минут назад
Вован, да за номер похоже бились......
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Вован

сегодня, 11:30
Не поверю, что эту Тойоту за лям купили. Она и за пол ляма не нужна никому. Вся битая.
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Правда

сегодня, 11:14
Вот чинуши жируют,а кто нибудь заплатил из своего кармана или всё из бюджета.Позор.
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Покупатель

сегодня, 11:11
задницу какого чиновника возили на разбитой машине?
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Виктор 2-28-14

сегодня, 11:06
Машины явно побывали в авариях. По факту, причинён ущерб муниципальному имуществу, предстоят траты бюджетных средств на приобретение новых машин??? Почему не ставится вопрос о возмещении убытка ,с виновника аварии??? Если власть не отвечает чаяньям народа,зачем такая власть народу?
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