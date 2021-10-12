Липчан будут судить в Воронеже за незаконную банковскую деятельность

По уголовному делу проходят 8 жителей Воронежской, Липецкой и Ростовской областей в возрасте от 28 до 45 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, в Воронежской области завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.



Ранее сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержано 8 жителей Воронежской, Липецкой и Ростовской областей в возрасте от 28 до 45 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.На протяжении 2014-2016 годов ими оказывались услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам.



Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета 23 подконтрольных ей организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа.



Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту.



За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 млн рублей.



В ходе обысков в жилищах и офисах обвиняемых, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.



Уголовное дело по обвинению восьми фигурантов в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Воронежа. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.