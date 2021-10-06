Общество

20 минут назад

Обматерившего пассажирку водителя маршрутки лишат премии

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#премия #хамство #транспорт #оплата проезда
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Сотрудник частной компании поплатится за хамство рублем.

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Вчера GOROD48 рассказывал о скандале в маршрутном автобусе №345. Решивший, что не прошла оплата проезда по карте, водитель накричал на пассажирку, потребовал повторно платить и обматерил девушку. Вся ситуация попала на видео.

Сегодня GOROD48 стало известно, что в отношении водителя-хама примут меры. За свое поведение сотрудник поплатится рублем.

- Данная ситуация не останется без внимания – перевозчик применит к водителю меры дисциплинарного взыскания. В частности, на данный момент решается вопрос о лишении его премии в размере от 50 до 100%, - сообщили в администрации Липецка. - Перевозчик приносит свои извинения, он проведёт внеочередной инструктаж с водительским составом на предмет культуры обслуживания пассажиров.

Напомним, о случаях некорректного поведения сотрудников компаний-перевозчиков можно сообщать на «горячую линию» департамента транспорта 239-212 или в Instagram ведомства.
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#премия #хамство #транспорт #оплата проезда
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Комментарии (8)

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ВАЗ 2101

1 минуту назад
Ком Ментарий, На такую машину без блата не устроишься. Золотая машинка!
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?

3 минуты назад
Водителя сильно не ругайте! Он заложник положения, в случае контроля он также будет оштрафован. Убежден в том что существуют нерадивые пассажиры, которым все равно на его проблемы. Водителю конечно нужно быть сдержанней, но мы не видим весь разговор, работа с людьми требует терпения. За его зарплату, быть прекрасным тактичным и вежливым, в тоже время постоянно сконцентрированным, находиться в напряжении не легко. Еще и нервы терпят. Есть инструкция, он выполняет. А все остальное это недоработки руководства.
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048

3 минуты назад
///, Еще на колени встать перед этой дамой
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Сергей

5 минут назад
Лишили премии? Смешно.
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Валера

6 минут назад
Я так понимаю систему оплаты старую сегодня починили, а терминалы назад поставят или нет?
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Контрас

6 минут назад
А что должно ждать пассажира, хамски ведущего себя по отношению к водителю? Был свидетелем такого случая на маршруте №324, не знаю, как у водителя нервы выдержали, а ведь человек за рулём, несёт ответственность за жизни людей. ОТ я пользуюсь нечасто, и учитывая это обстоятельство, могу предположить, что случаи такого поведения пассажиров-не редкость, раз даже я стал свидетелем.
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///

13 минут назад
А извиниться слабо перед дамой? Или это не джентельменский поступок-извиниться... обматерить это пожалуйста...это в стиле липче-мат на мате и матом погоняют... а надо бы связаться с пассажиркой, пригласить в автобус и так же при пассажирах извиниться... но такое, похоже, у нас не приемлемо...
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Ком Ментарий

14 минут назад
Если водитель ОТ не может работать с людьми, пусть устраивается на машину-осенизатор.
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