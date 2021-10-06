Общество
20 минут назад
Обматерившего пассажирку водителя маршрутки лишат премии
Сотрудник частной компании поплатится за хамство рублем.
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Вчера GOROD48 рассказывал о скандале в маршрутном автобусе №345. Решивший, что не прошла оплата проезда по карте, водитель накричал на пассажирку, потребовал повторно платить и обматерил девушку. Вся ситуация попала на видео.
Сегодня GOROD48 стало известно, что в отношении водителя-хама примут меры. За свое поведение сотрудник поплатится рублем.
- Данная ситуация не останется без внимания – перевозчик применит к водителю меры дисциплинарного взыскания. В частности, на данный момент решается вопрос о лишении его премии в размере от 50 до 100%, - сообщили в администрации Липецка. - Перевозчик приносит свои извинения, он проведёт внеочередной инструктаж с водительским составом на предмет культуры обслуживания пассажиров.
Напомним, о случаях некорректного поведения сотрудников компаний-перевозчиков можно сообщать на «горячую линию» департамента транспорта 239-212 или в Instagram ведомства.
Сегодня GOROD48 стало известно, что в отношении водителя-хама примут меры. За свое поведение сотрудник поплатится рублем.
- Данная ситуация не останется без внимания – перевозчик применит к водителю меры дисциплинарного взыскания. В частности, на данный момент решается вопрос о лишении его премии в размере от 50 до 100%, - сообщили в администрации Липецка. - Перевозчик приносит свои извинения, он проведёт внеочередной инструктаж с водительским составом на предмет культуры обслуживания пассажиров.
Напомним, о случаях некорректного поведения сотрудников компаний-перевозчиков можно сообщать на «горячую линию» департамента транспорта 239-212 или в Instagram ведомства.
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