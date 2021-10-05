В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях

Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 180 000 рублей.

Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, за 9 месяцев этого года на особо охраняемых территориях областного значения выявлено 36 фактов незаконного вылова водных биологических ресурсов.



Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 180 000 рублей. Собранные материалы по статье 256 УК РФ переданы в полицию, 5 уголовных дел - в суд.



Статья 256 УК РФ о незаконной рыбалке на особо охраняемой природной территории предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы сроком до двух лет.