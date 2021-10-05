Общество

сегодня, 10:45

В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях

4 397
#рыба #рыбалка
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В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях

Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 180 000 рублей.

Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, за 9 месяцев этого года на особо охраняемых территориях областного значения выявлено 36 фактов незаконного вылова водных биологических ресурсов.

Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 180 000 рублей. Собранные материалы по статье 256 УК РФ переданы в полицию, 5 уголовных дел - в суд.

Статья 256 УК РФ о незаконной рыбалке на особо охраняемой природной территории предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы сроком до двух лет.
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#рыба #рыбалка
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Комментарии (4)

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Старый прораб

24 минуты назад
А почему, собственно, на одном участке одной и той же акватории рыбу лочить можно (речь не о браконьерах), а на другом - нет? Когда эта норма вводилась, охотинспекторы откровенно говорили: чтобы не мешали ротозеи охотиться правильным пацанам на кабанов и косуль. Врали, конечно...
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опер

33 минуты назад
Инспекция самые первые браконьеры
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нквд

34 минуты назад
Только уголовная отвественость минимум на 5 лет .поймали с сетями . вентирями .острогой. только тогда будут задумываться и это касаеься и браконьерства с животными
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Владимир

43 минуты назад
Если это особо охраняемых природные территории, как же эти охранники этой территории допустим такую оплошность что люди могут там ловить рыбу, раков и т. Д? Что не огорожено забором то не охраняемо! Просто не знают за что с людей деньги драть, все им мало...
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