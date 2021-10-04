58 минут назад
На площади около «Звездного» начали к зиме готовить каток
Сейчас идут подготовительные работы, о намораживании льда можно будет говорить, когда среднесуточная температура опустится ниже +5 градусов.
— После того, как работы в техническом помещении будут завершены, рабочие установят ограждение на площади — каток расположится вокруг фонтанного комплекса. Общая площадь его поверхности составит 2,5 тысячи кв. метров. К заливке приступят при благополучных погодных условиях. Ожидается, что нужная температура установится в ноябре, — сообщили в пресс-службе мэрии.
На площади перед «Звездным» в этом году сделали реконструкцию. Здесь появился современный плоскостной фонтан, скамейки-беседки в виде планет и просторная детская площадка, также был обновлен фасад спорткомплекса. Работы провели в соответствии с концепцией благоустройства, за которую проголосовали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
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