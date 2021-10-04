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58 минут назад

На площади около «Звездного» начали к зиме готовить каток

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#каток #"Звездный"
На площади около «Звездного» начали к зиме готовить каток

Сейчас идут подготовительные работы, о намораживании льда можно будет говорить, когда среднесуточная температура опустится ниже +5 градусов.

Специалисты приступили к устройству катка на обновленной площади перед «Звёздным». Работы ведутся в техническом помещении. Рабочие выполняют обвязку оборудования и монтируют трубы системы. Их соединят с уже существующими, которые проходят под пешеходной зоной. Когда система будет готова, её заполнят раствором этиленгликоля, который будет поддерживать нужную температуру. Благодаря ему каток можно будет использовать не только зимой, но и ранней весной и поздней осенью.
 
— После того, как работы в техническом помещении будут завершены, рабочие установят ограждение на площади — каток расположится вокруг фонтанного комплекса. Общая площадь его поверхности составит 2,5 тысячи кв. метров. К заливке приступят при благополучных погодных условиях. Ожидается, что нужная температура установится в ноябре, — сообщили в пресс-службе мэрии.
 
На площади перед «Звездным» в этом году сделали реконструкцию. Здесь появился современный плоскостной фонтан, скамейки-беседки в виде планет и просторная детская площадка, также был обновлен фасад спорткомплекса. Работы провели в соответствии с концепцией благоустройства, за которую проголосовали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#каток #"Звездный"

Комментарии (5)

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деградируем дальше по всем параметрам

17 минут назад
Нвтик, врешь, при коммунистах каток был. катались везде где был лед, и притом бесплатно!
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Вася

27 минут назад
А как же сухой фонтан!?пускай извергает сухой снег!)))
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Серж

29 минут назад
Брежнев, и Нвтик. Вот точно говорят " два собора пара"
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Брежнев

41 минуту назад
А памятник Петру первому, так и не покрасили.
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Нвтик

46 минут назад
Опять каток, сколько можно, он же весной растает. Очередная кормушка для администрации. Лучше бы лед пенсионерам раздали. При коммунистах не было никаких катков.
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