В Липецкой области поймали браконьера с острогой

Браконьер поймал 21 голавля и 15 карпов и сазанов.

Как сообщает Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, как только рыба в водоемах Липецкой области начала миграцию к местам зимовки, скапливаясь на наиболее тихих и глубоких местах, любители быстрой наживы не заставили себя ждать.



23 сентября государственный инспектор Липецкой инспекции Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов при проведении патрулирования реки Быстрая Сосна в Измалковском районе Липецкой области обнаружил браконьера, который ловил рыбу с деревянной лодки с использованием колющего орудия добычи – остроги и электрической лампы для подсветки.



- Такой способ вылова водных биоресурсов является хищническим и запрещен правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, - отмечают в липецком отделе рыбохраны. - В результате браконьер поймал 21 голавля и 15 карпов и сазанов.



В отношении браконьера составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъяты рыба, электрический фонарь и острога. Кроме того, рыбаку придется возместить причиненный водным биоресурсам ущерб, который составил более 19 000 рублей.