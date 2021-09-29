Общество

28 минут назад

В Липецкой области поймали браконьера с острогой

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#рыбалка #браконьерство
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В Липецкой области поймали браконьера с острогой

Браконьер поймал 21 голавля и 15 карпов и сазанов.

Как сообщает Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, как только рыба в водоемах Липецкой области начала миграцию к местам зимовки, скапливаясь на наиболее тихих и глубоких местах, любители быстрой наживы не заставили себя ждать.

23 сентября государственный инспектор Липецкой инспекции Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов при проведении патрулирования реки Быстрая Сосна в Измалковском районе Липецкой области обнаружил браконьера, который ловил рыбу с деревянной лодки с использованием колющего орудия добычи – остроги и электрической лампы для подсветки.

- Такой способ вылова водных биоресурсов является хищническим и запрещен правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, - отмечают в липецком отделе рыбохраны. - В результате браконьер поймал 21 голавля и 15 карпов и сазанов.

В отношении браконьера составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъяты рыба, электрический фонарь и острога. Кроме того, рыбаку придется возместить причиненный водным биоресурсам ущерб, который составил более 19 000 рублей.
298
#рыбалка #браконьерство
2

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