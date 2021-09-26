Жителя Ельца задержали в Липецке с наркотиком в кармане

Изъятое вещество являлось синтетическим наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой 7,8 грамма.









20 сентября около трех часов экипаж ДПС остановил на улице Студеновской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114». При проверке документов полицейские обратили внимание на явные признаки опьянения у водителя и его пассажира. От прохождения медицинского освидетельствования 36-летний водитель. Мужчин задержали по подозрению в употреблении и хранении наркотиков.



«В кармане жилетки 24-летнего пассажира автомобиля, жителя Ельца, найден сверток с 7,8 грамма метилэфедрона. Также установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершении тяжкого преступления», - сообщает пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области..



В отношении ельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

