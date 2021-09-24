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37 минут назад
Пермский стрелок пришел в сознание
Устроивший стрельбу в пермском вузе юноша пришел в сознание.
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, пришел в сознание, - сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.
Сообщается, что ему оказывают "весь стандарт" мероприятий для пациентов в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что ему удалили часть голени, - передает РИА Новости.
Его состояние улучшилось, - пишет телеграм-канал MASH.
По информации канала, он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия.
Ранее, 20 сентября, студент-первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе.
В результате 6 человек погибли, 47 получили ранения.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен.
Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сообщается, что ему оказывают "весь стандарт" мероприятий для пациентов в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что ему удалили часть голени, - передает РИА Новости.
Его состояние улучшилось, - пишет телеграм-канал MASH.
По информации канала, он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия.
Ранее, 20 сентября, студент-первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе.
В результате 6 человек погибли, 47 получили ранения.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен.
Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.