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37 минут назад

Пермский стрелок пришел в сознание

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#пермский стрелок

Устроивший стрельбу в пермском вузе юноша пришел в сознание.

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, пришел в сознание, - сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

Сообщается, что ему оказывают "весь стандарт" мероприятий для пациентов в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что ему удалили часть голени, - передает РИА Новости.

Его состояние улучшилось, - пишет телеграм-канал MASH.

По информации канала, он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия.

Ранее, 20 сентября, студент-первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе.

В результате 6 человек погибли, 47 получили ранения.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен.

Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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#пермский стрелок

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