Наступил понедельник, 27 сентября, надеемся, что этот день порадует нас хорошими новостями. Сегодня депутаты нового созыва регионального парламента встретятся на первом совещании. Транспортники из-за жалоб пассажир откорректировали график движения автобуса №302. В Нижнем парке запустили квест. В «Октябре» продолжается благотворительная экологическая акция.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.



День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.



Транспорт



Городской дептранс после жалоб липчан на работу автобуса №302 (мы, конечно,



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент транспорта (@deptrans_lip)



Банановое настроение



Инна из Липецка поделилась свои рецептом быстрых и простых банановых кексов. Кажется, с их приготовлением справится каждый.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Торты на заказ. Липецк (@tortinki_ot_inki)



Пост Инны попал в «Доброе утро, Липецк!» благодаря хештегу #доброеутро_Липецк. Отмечайте им свои публикации в Instagram: мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото и видео.



Бесплатные прививки



В понедельник в Липецке будут работать два мобильных пункта вакцинации. Прививки от COVID-19 можно сделать в торговых центрах.







Новый корпус



27 сентября пройдет первое общее совещание депутатов седьмого созыва облсовета. На нем депутаты выберут организационный комитет по подготовке первой сессии. Собрание по традиции проведет старейший депутат облсовета. В VII созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам. Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 коммунисты, по одному представителю от партий: «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.



Польза от пластика — это не фантастика



До конца сентября в ГДМ «Октябрь» принимают пластиковые крышечки. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На деньги, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суть акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, ведь каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств, а «мусор» является ценным и нужным ресурсом.



Квест по парку



CryptoFox сегодня запускает



Онлайн-туризм



А GOROD48 приурочил ко Всемирному дню туризма подборку интересных фильмов на вечер. Пока с очными визитами стран в мире туго, предлагаем проникнуться атмосферой, нравами и красками городов через отличное кино. В этом поможет серия киноальманахов.



«Париж, я люблю тебя» (2006, 16+). Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.





«Москва, я люблю тебя» (2009, 18+). 18 режиссеров, 18 новелл, 18 смешных романтических и трогательных историй о Москве. Сюжет каждой пятиминутной короткометражки – законченное кинопроизведение, яркий кусочек из жизни Москвы, рассказывающий об отношениях между людьми, о встречах, расставаниях, утратах и обретениях. Главный герой, объединяющий новеллы в единый фильм – это, конечно же, город Москва.





«Рио, я люблю тебя» (2013, 16+). Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки – Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.



В Липецке облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.Городской дептранс после жалоб липчан на работу автобуса №302 (мы, конечно, об этом писали ) пересмотрел график движения. Новое расписание движения этих маршруток можно увидеть в посте ниже.Инна из Липецка поделилась свои рецептом быстрых и простых банановых кексов. Кажется, с их приготовлением справится каждый.Пост Инны попал в «Доброе утро, Липецк!» благодаря хештегу #доброеутро_Липецк. Отмечайте им свои публикации в Instagram: мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото и видео.В понедельник в Липецке будут работать два мобильных пункта вакцинации. Прививки от COVID-19 можно сделать в торговых центрах.27 сентября пройдет первое общее совещание депутатов седьмого созыва облсовета. На нем депутаты выберут организационный комитет по подготовке первой сессии. Собрание по традиции проведет старейший депутат облсовета. В VII созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам. Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 коммунисты, по одному представителю от партий: «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.До конца сентября в ГДМ «Октябрь» принимают пластиковые крышечки. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На деньги, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суть акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, ведь каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств, а «мусор» является ценным и нужным ресурсом.CryptoFox сегодня запускает новый городской квест по Липецку. Серию из 15 заданий назвали «Карты. Парки. Петр». Квест подготовила дирекция парков и приурочила его ко Всемирному дню туризма. Игра пройдет в пределах Нижнего парка. Самых быстрых и догадливых ждут призы.А GOROD48 приурочил ко Всемирному дню туризма подборку интересных фильмов на вечер. Пока с очными визитами стран в мире туго, предлагаем проникнуться атмосферой, нравами и красками городов через отличное кино. В этом поможет серия киноальманахов.«Париж, я люблю тебя» (2006, 16+). Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.«Москва, я люблю тебя» (2009, 18+). 18 режиссеров, 18 новелл, 18 смешных романтических и трогательных историй о Москве. Сюжет каждой пятиминутной короткометражки – законченное кинопроизведение, яркий кусочек из жизни Москвы, рассказывающий об отношениях между людьми, о встречах, расставаниях, утратах и обретениях. Главный герой, объединяющий новеллы в единый фильм – это, конечно же, город Москва.«Рио, я люблю тебя» (2013, 16+). Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки – Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.